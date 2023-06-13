【蜜蜂出沒】家中廚房驚現巨型蜂巢　被螫傷女戶主竟無意驅趕 【附處理蜂群方式】

▲ 家中廚房驚現巨型蜂巢，被螫傷女戶主竟無意驅趕。

蜜蜂誤闖民宅時有發生！內地一名王姓女子近日便發現13樓的家中出現這些「不速之客」，而且數量多得十分嚇人，蜜蜂們其後更決定在她的廚房天花角落位,置築巢，短短30分鐘內蜜蜂便已築出半個人高的巨型蜂巢。有關片後曝光後，雖然不少網民表示深感恐慌；但女事主卻大唱反調指「暫時也不打算驅趕」。

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綜合內地傳媒報道，最初飛進女子家中的蜜蜂只有好幾隻，令她不以為意，豈料後來蜜蜂卻愈湧愈多，短短30分鐘就已經於廚房天花角落近窗位置築出半個人高的巨型蜂巢，而且密集程度十分嚇人。女子表示，自己也不知道為何蜜蜂會選在家中廚房築巢，又透露自己曾在投餵時遭到螫傷，慶幸其他人並無受傷。不過，當傳媒問及將如何處理蜜蜂時，她卻未有驅趕之意，更稱:

覺得這樣挺有意思的，就這樣子吧，暫時也不打算驅趕。

影片曝光後，隨即引起網民熱議，有人表示恐慌，勸說「還是請消防人員處理一下吧」；有人則笑指「蜜蜂每天飛13樓採蜜也太辛苦」、「這樣煮糖水的時候就可以有現成的蜂蜜了」…

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醫生解說螫傷處理法

如萬一不小心被蜂螫傷，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾受訪表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫、口腫等情況，更會危及性命；提醒市民外出時勿走近或碰蜂巢，清理樹枝時亦需穿上長袖衫褲及戴上厚身手套，避免被蜂螫傷。如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

建議找養蜂人士協助

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問表示，通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可找養蜂人士協助。

根據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有滅蟲公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜂巢的收費約為幾百元至一千元不等。

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責任編輯：羅嘉欣