【珍惜生命】50歲男子於車上燒炭　救護員到場後証實不治

▲ 涉及的是一輛三菱的白色私家車。

將軍澳有人在車內燒炭自殺，救護員檢查後證實1名男子當場死亡。今日(13日)下午1時許，有地盆工人報警指一輛白色私家車停泊在翠善街一地盤外，車內約50歲男司機沒有反應。警方及消防到場後發現車內有一盆燒過的炭， 男子經救護員檢驗後證實氣絕身亡。警方在車內搜出一批藥物，稍後一名女親友到現場認屍，警方正調查事主輕生原因。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：曾秋文