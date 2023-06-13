【輸入外勞】工聯會對政府架空機制感憤慨　要求為計劃設限期

▲ 政府公布輸入勞工特別計劃。（黃建輝攝）

政府今日公布建造、運輸業輸入勞工特別計劃，三個行業配額2萬個，又宣布優化現行「補充勞工計劃」，包括售貨員、侍應生、初級等26個不在計劃內的職位，以及非技術／低技術職位解禁，為期2年。工聯會反對政府架空現有輸入勞工機制，剔除勞顧會本來的角色，又提出6項要求及4項建議，促政府以保障本地勞工權益，包括為有關計劃設立限期。

工聯會發聲明指，在經濟正在復甦下，基層工人的薪金待遇並沒有提升，而輸入勞工會會嚴重壓抑本地勞工的工資和工作機會受到。

更令人憤慨的是政府有意架空現有輸入勞工機制，將現階段暫時的人力供需缺口以恆常化措施處理，全面去除監管機制，剔除勞顧會本來角色，將程式簡化為僱主和政府之間的操作，罔顧持份者權益，違背公平原則。

工聯會對政府提出6大要求︰

（1）為有關「輸入勞工」計劃設立限期；

（2）恢復勞顧會本來角色；

（3）密切注意相關行業工種的薪金待遇、就業機會，如有下降應立即停止有關計劃

（4）嚴格管理外地勞工不可跨地盤、跨綫路工作；

（5）確保本地勞工在交通、住房津貼等安排上，水準不低於外地勞工；

（6）提供充足的就業支援予外地勞工，防範外地勞工工資被剋扣，合法權益受剝削

另外工聯會對政府如何以多元有效的措施，積極培育本地人力資源提4大建議，包括由政府開展全面人力資源調查，對未來人力欠缺的行業採取主動措施彌補以避免長期依賴輸入外勞；鼓勵僱主照顧家庭崗位婦女兼職，以釋放婦女勞動力。

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責任編輯：戴朗希