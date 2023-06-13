【工廈藏武】涉於工廈藏示威物資　4男囚16至38個月官斥如武器庫

▲ 涉於工廈藏示威物資，4男囚16至38個月官斥如武器庫（資料圖片）

2019年8月警方於沙田工廈被搜出24枝行山杖等物品，再於另一工廈搜出煙霧彈，4名涉案男子早前承認管有攻擊性武器等罪，今（13日）於區域法院被判監16個月至38個月。法官判刑時指，案中被搜出的大部分物品具攻擊性及防護性，兩個涉案單位猶如武器庫

4名被告為林冠亨（33歲，咖啡店店員）、談兆衡（28歲，地盤工程助理）、張子龍（35歲，市場推廣）和吳敬賢（35歲，銷售員），早前各承認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，張另承認1項管有物品意圖毀壞或損壞財產罪，張及林另承認1項管有爆炸品罪及1項管有物品意圖毀壞或摧毀財產罪。

法官判刑時指，案發時正值2019年反修例運動引發的暴動事件，案中被搜出的大部分物品具攻擊性及防護性，兩個涉案單位猶如武器庫，而且物品並非由被告自用，單單是將物品提供予他人使用已加重本案嚴重性。

法官又指，本案涉及的行山杖及球棒為數不少，雖然物品本質並非武器，但可被暴徒用作致命攻擊，以及破壞公眾設施，故不同意當中只有儲存而沒有使用的風險。

法官續指，案中另搜出麵粉等可燃物體，可延長汽油彈的燃燒時間，考慮到當中大部分均是製造汽油彈的物料，預料是提供予暴徒襲擊執法人員之用。法官考慮到各被告認罪等因素，判林入獄28個月、談16個月、張38個月及吳16個月。

案情指，警方於2019年8月1日晚上，於沙田喜利佳工業大廈調查爆竊案時，發現4名被告管有搜出24支行山杖、10支球棒、15部對講機及逾百件護具。其後以張的鎖匙進入該大廈2樓某室，發現藏有3罐噴漆、1個載有白汽油的玻璃樽、1個膠袋內分別裝有油、糖、洗衣粉及麵粉，以及多件護具。

閉路電視片段顯示，當日林及張將尼龍袋及紙皮箱運入金豪工業大廈某工作室後離開。其後警方於該工作室搜出11個煙霧餅，並於吳家中發現1封由他署名的「家書」，內容提到「香港獨立，係香港唯一出路」等。

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記者：梁錦麟