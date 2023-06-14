【養生教室】長期對電腦令心火上炎易傷肝　中醫薦2款花茶預防電腦眼【內附食譜】

誰是現代人最親密的朋友？日夜相伴，形影不離，非電腦、手機等電子產品莫屬。

清晨起身便即刻打開手機查看郵件，行路也與之「難捨難離」，時刻煲劇、睇FB、IG，到公司第一件事便是開啟電腦，盯着便是幾個小時，中間得閒休息片刻，也只是將視綫從電腦轉移到了手機。

突然發現熒幕上的字迹變得霧茫茫，猛眨眼覺得眼睛更加乾澀，眼眶有些刺痛，布滿了紅筋……

這便是典型的電腦眼的症狀。電腦眼，顧名思義，是由於眼睛長期對着電腦及手機等電子器材而出現的假近視、眼睛乾澀、紅筋滿布、眼睛無神等徵狀。

手機熒幕字型較小，長期低頭目不轉睛會更容易造成眼部疲勞。從中醫角度，「久視傷血」，肝藏血、心主血，人的視力有賴於肝氣疏洩，「肝開竅於目」，眼睛過度疲勞容易傷肝，影響人體氣血運行；長期對着電腦，令心火上炎，雙目紅筋滿布。

除了眼部疾病外，氣血運行瘀滯、眼周皮膚失養，還會引起黑眼圈、眼紋、眼袋等皮膚衰老問題。

緩解電腦眼，可適當做一些穴位按摩，養成良好的護眼習慣，每一小時就要閉目養神休息一下，亦可遠眺放鬆，另外還可沖泡花茶以明目調養。

介紹兩款花茶幫助緩解電腦眼。

一、清肝明目茶（適合寒底人士）

材料︰枸杞子4錢、藍莓乾5錢、桑椹子3錢

製法︰

1. 將所有材料洗淨，放入保溫杯茶隔內。

2. 注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30至40分鐘即可飲用。

功效︰枸杞子清肝明目，亦能補腎益精，有助緩解長期使用電子產品人士的腰酸背痛。桑椹子補血滋陰、生津潤燥，可滋潤皮膚及乾涸的咽喉。藍莓含花青素，能促進視網膜細胞中視紫質的再生，預防重度近視及視網膜脫落。

二、 瀉火滋陰茶（適合熱底人士）

材料︰密蒙花3錢、杭菊花4錢、薄荷葉2錢

製法︰

1. 把所有材料洗淨，放入保溫杯茶隔內。

2. 注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗5分鐘，待聞到花香后即可飲用。

功效︰ 眼睛乾澀，中醫角度的目赤腫痛，則來自肝經火熱上注於目，以致內熱上沖。治療宜以疏風散熱、清肝瀉火為主。薄荷葉疏散風熱，透疹利咽，清利頭目，可清肝火以及消除目赤腫痛，亦因其有芳香通竅的性質，使頭目清醒；杭菊花疏散風熱，平肝明目，可加強清肝瀉火明目的功效；密蒙花不僅具有清肝瀉火之功，更可養肝潤燥。密蒙花與薄荷葉的利咽功效可互為發揮，對咽喉、皮膚及眼睛乾涸亦有幫助。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）