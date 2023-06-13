【Saint Laurent】Rive Droite聯乘百年水晶Baccarat　推最強奢華家品

▲ 一套兩隻Baccarat X Saint Laurent黑水晶Louxor水杯。（$12,000/圖片品牌提供）

在高級時裝世界裏，有兩個名字可說是金漆招牌，充滿傳奇色彩，女的是Gabrielle Chanel、男的定必是Yves Saint Laurent﹗最近後者動作多多，除了成立影視製作公司，成為首個將電影製作納入營運的高級時裝品牌外，更全力推動旗下的Saint Laurent Rive Droite家品系列，務求「聖羅蘭」的名字由娛樂到家居都無一遺漏。

要談Saint Laurent Rive Droite家品系列，首先就一定要從品牌的名字開始說起，相信不少對品牌有認識的人都會留意到，早年品牌的名字是Yves Saint Laurent Rive Gauche，當中的原因是巴黎市中心被塞納河所分隔，Rive Gauche於法文意謂左岸，正是這位一代時裝大師最初於巴黎左岸，聖日耳門（Saint-Germain）區發跡和開設首間專門店的地方。

至於Saint Laurent Rive Droite顧名思義是指右岸。時為2017年，位於巴黎右岸Rue Saint-Honore街道上的潮店Colette結束，最後該黃金地段落在Saint Laurent手上，品牌的創作總監Anthony Vaccarello於是開設名為Saint Laurent Rive Droite的店舖。

▲ Baccarat X Saint Laurent藍色水晶心型擺設。（$5,000/圖片品牌提供）

在這裏除了必有的時裝外，同時亦銳意營造一個嶄新的購物空間，店內的產品類型由限量手袋、書籍到藝術品都一一網羅，藉此帶出品牌的DNA和Anthony Vaccarello的個人品味，而今日要談的家品系列正是挾著右岸的名字而來。



聯乘Baccarat

整個Saint Laurent Rive Droite家品系列，當中最矚目的一定是品牌與擁有259年歷史的法國水晶品牌Baccarat推出聯乘系列，Baccarat之所以能夠流傳萬世，除了因為它是法國國王路易十八正式向它訂製酒具的品牌，同時於製作水晶的技巧上，亦是首個在生產過程中在不改變含鉛量的條件下，能夠製作出可以維持高折射率並讓水晶呈現出不透明顏色的品牌，於是大家可以看到在「聖羅蘭」家品系列裏有著製作難度甚高的黑水晶水杯、香檳杯和花瓶等。

此外，亦將品牌於1820年發明的鑽石切割技術用於該系列的產品上，使本來就熠熠生輝的水晶加添如鑽石般璀璨的光彩。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了Baccarat的加持外，該系列還有銀器品牌Christofle、搪瓷品牌J.L. Coquet、芬蘭玩味家品Fatboy、甚至揚聲器品牌Bang & Olufsen都一一出現，構成一個「聖羅蘭」的大家庭。

產品查詢：ysl.com

記者：何偉雄