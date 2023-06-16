【全民造星V】未出道已獲王君馨+馮允謙邀合作　工程師王鋒打荀工亦想追夢

▲ ViuTV《全民造星V》1號參賽者王鋒未出道已是風頭人物。

打荀工不能追夢？很多年輕人為了家庭及經濟負擔而用功讀書，畢業後打份荀工維生，卻不甘心於此。

ViuTV今年舉辦的《全民造星V》吸引不少審計師、律師、工程師等專業人士報名參賽，現為一名工程師的王鋒遇到追夢良機便決心好好把握，用自己的努力去改寫下半生的路。

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獲王君馨+馮允謙邀合作

賽前已備受注目的1號參賽者王鋒未出道已獲王君馨邀請擔任演唱會嘉賓，又獲導師Jay Fung（馮允謙）邀請拍攝《尋找隱世巨聲》MV，為今屆《造星》的風頭人物。

樹大招風，面對外界的評論王鋒跟TOPick表示會以平常心面對，「做自己最好的一面給大家看。」

擅長跳舞的他來到《造星》想嘗試更多，「如唱歌、演戲、娛樂等元素，我會抱着學習和進步的心。跟大家一樣，是來比賽和學習，以及認識更多不同領域的朋友。」

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▲ 《全民造星V》。（IG圖片）

跳舞改變人生

王鋒自中三開始接觸跳舞，「中四便沒跳了，當時覺得應該要發奮圖強讀書。跳舞給了我一個人生轉捩點，令我有顆想進步的心，之後沒跳便開始讀書，反而上大學後再接觸跳舞。」

王鋒是一名工程師，這份職業於很多人心目中是一份荀工，他直言：「我想藉着今次《造星》給大家看，無論是否已成為專業人士也好，我都仍然可以有追夢的心，或是有個新嘗試。」

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人生的賭注

遇到《造星》的機會，王鋒逐漸覺得自己想做跳唱，並循着這個方向發展。

談到現實上的考慮，他坦言：「當然要兼顧，這數年從畢業到參加《造星》前，自己儲了一些錢，當然最好是可以飛黃騰達，或有更多工作機會。如果沒有的話，有想過嘗試一年、兩年，用自己的老本、積蓄，看看能否走得更遠。」

王鋒指Jay Fung導師亦曾跟他分享：「他也有迷失、想放棄的時候，就是不斷堅持，不斷回想表演對他來說是甚麼、有多重要。現以一、兩年作目標，這也是一個人生的賭注，希望可以有好的回報。」

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佛系面對勝負

對於勝負得失，王鋒自言比較佛系，「特別在期望值管理上，我不敢將期望放得很高，怕有期望落差令後續情緒失落或不開心。如能出道或被看見，這都是Bonus。做自己的最好，希望自然會吸引到賞識我的人。」

家人對王鋒的影響很大，「無論是爸爸、媽媽或家姐都跟我說讀書很重要，我可能潛移默化地去聽，接收了這套思想。來到《造星》後，我漸漸地發覺自己想成為一個跳唱歌手。」

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他希望：「看看能否以團的身份出道，然後帶更多新衝擊給樂壇。我想有知音人、伯樂去賞識和欣賞。」

王鋒放手一搏，盼努力過後會有好的回報。

記者：梁樂欣

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