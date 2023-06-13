【打擊炒場】康文署下月開放「SmartPLAY」登記　訂場須實名登記及簽聲明

▲ （左起）康樂及文化事務署助理署長(康樂事務）黃有權、 署理康樂及文化事務署署長徐曉露 、 康樂及文化事務署總康樂事務經理 （智能預訂應用）駱美美（陳永康攝）

為進一步打擊康樂場地的炒賣活動，康文署耗支逾5億元開發新預訂系統「SmartPLAY」，取代目前的「康體通」電腦預訂系統。署方今日(13日)簡介新系統，下月3日開放予市民登記，系統會加入防止炒場功能，包括實名登記及抽籤方式分配康體設施，並須填寫聲明，否則會有罰責。

總康樂事務經理(智能預訂應用)駱美美指，Smartplay會取代且前已使用超過20年的「康體通」電腦預訂系統．以提供更有效率、便利及貼心易用的預訂服務。新系統是一個一站式的電子服務平台，包括互聯網、流動應用程式，及設置於約240個場地的375部自助服務站。

署方會另設約310部自助簽場機，設置在體育館、屯門康樂體育中心 及水上活動中心，讓市民快捷簡易辦理康體設施的簽場或活動簽到。

﻿新系統分2個階段進行，分別計劃於2023年下半年進行第一階段，下月3日起開放用戶登記，然後再應用訂場等核心功能，明年就啟用第二階段推出的優化功能。新系統會提升容量，可容納同時登入系統的用戶數目可達1萬人，即現時的10倍。

新加入防止炒賣場地的功能，包括實名登記，另在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能；市民訂場及簽場時均須作聲明，承諾會在場使用該設施，並不會透過任何形式轉讓用場許可。另外，以先到先得方式預訂天然及人造草地足球場時，亦須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，其中3人須在租訂段節與租用人一同簽場及在場使用設施。

康文署指，抽籤機制會先應用於草地及硬場足球場上，讓市民先熟習新系統，之後再慢慢擴展至其他場地。署方亦指，會加派人手監察「簽場」情況，如發現有人多次做出不當行為，會將資料轉交警方跟進，提醒市民如不當轉讓場地會有法律責任。

署方今年會在康樂場地及18區康樂事務辦事處仍會維持櫃檯預訂服務，但明年1月康樂場地暫停櫃檯預訂服務，18區康樂事務辦事處仍會維持，直至在明年下半年全面推行自助預訂服務。

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記者：蘇文軒