【聲夢傳奇】林沚羿曾憂新歌不被接受　抗拒遭標籤「星二代」：只是與大家經歷不同

▲ 林沚羿（Venus）推出首支個人單曲《Take Ａ Break》！

曾參加《聲夢傳奇》的林沚羿（Venus）推出首支個人單曲《Take Ａ Break》，Venus接受TOPick專訪時，說話起上來也有「Chill」的感覺，直率又帶點可愛！

她先帶出歌曲的重要訊息：「在去年7、8月時，與監製溝通時，就想歌曲是講述好一段時間沒有旅行、休息，後來就變成提醒大家『休息並不等於是弱者、不等於做錯事』，或許亞洲人在休息時是會有罪惡感。」

最新影片推介：陳山聰專訪

被中文歌詞「考起」？

「Shall we take a break for a while ? 世界似鐘擺 挫折哪需倔強地拆解.....」，Venus唱副歌部份需要分出不同的唱法、層次，最令她花時間的是中文歌詞，她笑說：「都顧慮到我的中文不太叻，監製也為我在每一隻字上寫拼音。」

她回想自己以往連「倔強」的發音也不懂得，而面對中文字帶來的小阻滯已不是第一次，「過往在節目中擔任主持，當稿件出現不懂得讀的字，不知道向誰人請教，覺得自己很卑微。最終，我也選擇向工作人員請教。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Venus提出一大要求

《Take Ａ Break》的MV十分有型，以跑車作背景，原來MV中的藍色跑車的出現與Venus有關！

她解說：「在拍MV前，我向經理人說：『MV裡面可唔可以要架跑車啊？』我是十分任性的。歌詞中有很多關於時間、速度的內容，就覺得可用跑車來表達。」

歌曲是歌手的「寶貝」之一，著緊一點也無可厚非，每每更可能想把自己想到的元素傾巢而出，她直言：「本來我打算在MV中跳舞，但拍攝時間比較緊迫，還差數天才可完成排舞，希望可在下一次跳舞吧！」

▲ 《Take A Break》（IG圖片）

擔心歌曲不被樂迷接受

樂迷的評價某程度上也有一定的參考價值，更是最直接的一份「成績表」，歌曲推出至今一個月，Venus坦言有密密留意網上的評論，並覺得比自己想像中為好！

她說：「我本來是感到很擔心，一來這是我的第一首歌，二來歌詞是半中半英，很擔心聽廣東歌的人覺得『都唔知佢唱梗乜』，聽慣英文歌的人又可能會認為不是英文，慶幸樂迷會覺得新奇，好像為不同聽歌習慣的樂迷帶來新事物呢！」

Rap、Hip-Hop是Venus所喜愛的，奈何它們都出現在外語當中比較多，她開心地說：「嘗試把這個Genre（風格）帶至廣東歌聽眾當中，看看大家會否與我有共同的喜好」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

自薦當實習生換來打擊

自小喜歡演藝的Venus，在中學畢業後，17、18歲的她，曾獨自走訪韓國10多間不同的娛樂公司自薦當實習生，以韓文夾雜不同語言的歌曲表現自己。

可惜，Venus因年紀太大而不被接受，即使曾進入第二輪面試也無功而回。當時她也聽過不少令她深受打撃的說話，如：「無人想睇你，你讀書罷啦」、「你練1、2年的話，但其實都有其他人排梗隊，憑咩要畀你插隊呢？」。

直言當時信心盡失的她對演藝抱「半放棄」狀態，於是選擇赴英升學，後來，她又因疫情關係而回港，兜兜轉轉過後，她始終也是希望投身演藝行業，從事幕前、幕後也好，於是她就加入了TVB當PA（製作助理），更有緣地碰上了《聲夢傳奇》的參賽者招募。

自薦當韓國娛樂公司實習生的經歷，成為了Venus成長的催化劑，她說：「就算入到去，人哋講多次唔想睇，咁又點，都聽過咁多次，但真係估唔到會入選。」

她特別感謝當時《娛樂大家》節目組的監製，對方爽快地送上一句「我覺得你得，你掂啊」，就更重燃她追夢的決心！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

註定食呢一行飯？

Venus早在3歲時，已參演電影《蜘蛛俠2》中在火場中被蜘蛛俠拯救出來的小女孩，與「蜘蛛俠」Tobey Maguire有對手戲，她回想：「當時3歲的的已有拍電影的概念，知道那些人是演員、那些人是替身，片場中是放真火，媽媽當時問的是否夠膽進火場，但我感到很害怕，就有部份需要『補shot』。」

對「第一次」印象深刻的她補充道：「吊威也是由我自己上陣！在片場時，演蜘蛛俠替身的演員會在空檔時抱著我四處走，就會與我一起找雪糕來吃。」

她回想自己首次「吊威也」只是7、8個月大，「父母當時在澳洲拍《The Matrix》（《22世紀殺人網絡》），Keanu Reeves就與我的爸爸（武術指導兼演員林迪安）在練習一些動作，Keanu Reeves就覺得我很搞笑，就以幾條毛巾包裹著我，再把我放在威也網內，就把我吊至2米高！」

▲ Venus（中）以3歲之齡參演電影《蜘蛛俠2》。（IG圖片）

愛情新手

直言尚未消化自己是本年度樂壇新人的Venus，對自己的歌路則甚有想法，但似乎未必有甜蜜情歌的出現，事關以往在大學時拍過1次拖的她對愛情沒有太大感受，反而希望透過歌曲為樂迷帶來更多不同的訊息。

當刻以工作為先的她自認是一名「宅女」，平日愛打機、看電影，希望將來的另一半是比她高、乾淨企理、孝順，沒有「離地」的要求。

▲ 林沚羿Venus

不想被標籤

Venus是一名「星二代」，這是鐵一般的事實，她直言自己也掙扎了好一段時間，畢竟自己也不想被標籤，「只是我與大家的經歷不同，欣賞得到的人就會明白。」

Venus未有依靠爸爸的名氣，一直積極裝備自己：「在尚未推出個人單曲前，我也定期上唱歌課，又會保持做運動。在《聲夢傳奇》中被淘汰後，我在那段時間修畢藝員訓練班，之後又很期待有拍劇的機會。」

她稱：「我享受自己所的事就足夠，你喜歡怎樣標籤我也可以、怎樣說也沒所謂，我知道我是很享受在這個圈子中所做的事。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R