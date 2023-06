【聲夢傳奇】林沚羿曾憂新歌不被接受　抗拒遭標籤「星二代」：只是與大家經歷不同

▲ 林沚羿(Venus)推出首支個人單曲《Take A Break》!

曾參加《聲夢傳奇》的林沚羿(Venus)推出首支個人單曲《Take A Break》,Venus接受TOPick專訪時,說話起上來也有「Chill」的感覺,直率又帶點可愛!

她先帶出歌曲的重要訊息:「在去年7、8月時,與監製溝通時,就想歌曲是講述好一段時間沒有旅行、休息,後來就變成提醒大家『休息並不等於是弱者、不等於做錯事』,或許亞洲人在休息時是會有罪惡感。」

被中文歌詞「考起」?

「Shall we take a break for a while ? 世界似鐘擺 挫折哪需倔強地拆解.....」,Venus唱副歌部份需要分出不同的唱法、層次,最令她花時間的是中文歌詞,她笑說:「都顧慮到我的中文不太叻,監製也為我在每一隻字上寫拼音。」

她回想自己以往連「倔強」的發音也不懂得,而面對中文字帶來的小阻滯已不是第一次,「過往在節目中擔任主持,當稿件出現不懂得讀的字,不知道向誰人請教,覺得自己很卑微。最終,我也選擇向工作人員請教。」

Venus提出一大要求

《Take A Break》的MV十分有型,以跑車作背景,原來MV中的藍色跑車的出現與Venus有關!

她解說:「在拍MV前,我向經理人說:『MV裡面可唔可以要架跑車啊?』我是十分任性的。歌詞中有很多關於時間、速度的內容,就覺得可用跑車來表達。」

歌曲是歌手的「寶貝」之一,著緊一點也無可厚非,每每更可能想把自己想到的元素傾巢而出,她直言:「本來我打算在MV中跳舞,但拍攝時間比較緊迫,還差數天才可完成排舞,希望可在下一次跳舞吧!」

▲ 《Take A Break》(IG圖片)

擔心歌曲不被樂迷接受

樂迷的評價某程度上也有一定的參考價值,更是最直接的一份「成績表」,歌曲推出至今一個月,Venus坦言有密密留意網上的評論,並覺得比自己想像中為好!

她說:「我本來是感到很擔心,一來這是我的第一首歌,二來歌詞是半中半英,很擔心聽廣東歌的人覺得『都唔知佢唱梗乜』,聽慣英文歌的人又可能會認為不是英文,慶幸樂迷會覺得新奇,好像為不同聽歌習慣的樂迷帶來新事物呢!」

Rap、Hip-Hop是Venus所喜愛的,奈何它們都出現在外語當中比較多,她開心地說:「嘗試把這個Genre(風格)帶至廣東歌聽眾當中,看看大家會否與我有共同的喜好」。

自薦當實習生換來打擊

自小喜歡演藝的Venus,在中學畢業後,17、18歲的她,曾獨自走訪韓國10多間不同的娛樂公司自薦當實習生,以韓文夾雜不同語言的歌曲表現自己。

可惜,Venus因年紀太大而不被接受,即使曾進入第二輪面試也無功而回。當時她也聽過不少令她深受打撃的說話,如:「無人想睇你,你讀書罷啦」、「你練1、2年的話,但其實都有其他人排梗隊,憑咩要畀你插隊呢?」。

直言當時信心盡失的她對演藝抱「半放棄」狀態,於是選擇赴英升學,後來,她又因疫情關係而回港,兜兜轉轉過後,她始終也是希望投身演藝行業,從事幕前、幕後也好,於是她就加入了TVB當PA(製作助理),更有緣地碰上了《聲夢傳奇》的參賽者招募。

自薦當韓國娛樂公司實習生的經歷,成為了Venus成長的催化劑,她說:「就算入到去,人哋講多次唔想睇,咁又點,都聽過咁多次,但真係估唔到會入選。」

她特別感謝當時《娛樂大家》節目組的監製,對方爽快地送上一句「我覺得你得,你掂啊」,就更重燃她追夢的決心!

註定食呢一行飯?

Venus早在3歲時,已參演電影《蜘蛛俠2》中在火場中被蜘蛛俠拯救出來的小女孩,與「蜘蛛俠」Tobey Maguire有對手戲,她回想:「當時3歲的的已有拍電影的概念,知道那些人是演員、那些人是替身,片場中是放真火,媽媽當時問的是否夠膽進火場,但我感到很害怕,就有部份需要『補shot』。」

對「第一次」印象深刻的她補充道:「吊威也是由我自己上陣!在片場時,演蜘蛛俠替身的演員會在空檔時抱著我四處走,就會與我一起找雪糕來吃。」

她回想自己首次「吊威也」只是7、8個月大,「父母當時在澳洲拍《The Matrix》(《22世紀殺人網絡》),Keanu Reeves就與我的爸爸(武術指導兼演員林迪安)在練習一些動作,Keanu Reeves就覺得我很搞笑,就以幾條毛巾包裹著我,再把我放在威也網內,就把我吊至2米高!」

▲ Venus(中)以3歲之齡參演電影《蜘蛛俠2》。(IG圖片)

愛情新手

直言尚未消化自己是本年度樂壇新人的Venus,對自己的歌路則甚有想法,但似乎未必有甜蜜情歌的出現,事關以往在大學時拍過1次拖的她對愛情沒有太大感受,反而希望透過歌曲為樂迷帶來更多不同的訊息。

當刻以工作為先的她自認是一名「宅女」,平日愛打機、看電影,希望將來的另一半是比她高、乾淨企理、孝順,沒有「離地」的要求。

▲ 林沚羿Venus

不想被標籤

Venus是一名「星二代」,這是鐵一般的事實,她直言自己也掙扎了好一段時間,畢竟自己也不想被標籤,「只是我與大家的經歷不同,欣賞得到的人就會明白。」

Venus未有依靠爸爸的名氣,一直積極裝備自己:「在尚未推出個人單曲前,我也定期上唱歌課,又會保持做運動。在《聲夢傳奇》中被淘汰後,我在那段時間修畢藝員訓練班,之後又很期待有拍劇的機會。」

她稱:「我享受自己所的事就足夠,你喜歡怎樣標籤我也可以、怎樣說也沒所謂,我知道我是很享受在這個圈子中所做的事。」

