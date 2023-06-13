【家居意外】男子突然暈倒反鎖廁所內　破門被救出不省人事身亡

▲ 馬來西亞一名男子暈倒，被反鎖在廁所內，獲救出後證實身亡。

小心注意身體可能出現的健康警號，馬來西亞一名男子日前在家中如廁時暈倒，被反鎖在廁所內。其妻子報案求救後，消防員破門搶救，惟男子被救出時已不省人事，其後證實身亡。

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綜合馬來西亞媒體報道，一名55歲陳姓男子在周一（12日）凌晨3時許，於家中如廁時突然暈倒，而他亦因此被反鎖在廁所內。陳男的妻子隨後報案求救，當局派員前往救援。

救援人員破門而入救出陳男，惟陳男被救出時已不省人事。救援人員再為陳男進行急救，惟其後證實陳男已身亡。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

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責任編輯：羅嘉欣