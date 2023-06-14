與眾「童」樂！萬寧支援低收入家庭兒童     凡購買萬寧自家品牌保健產品 即捐$2守護孩子身心健康

經濟條件有限的家庭，無論在日常生活環境或飲食方面，都受到各項挑戰，而各式各樣的健康問題亦隨着疫情漸趨緩和而浮現！低收入家庭兒童長時間生活在狹小家居之中、沒有適度的戶外活動，為他們的身心健康帶來更大挑戰。有見及此，萬寧較早前宣佈啟動「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，目標於一年內捐出200 萬元，所得善款將用作支援低收入家庭及兒童，重建身心健康生活。

▲ 「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動將透過香港樂童行，向低收入家庭兒童提供萬寧自家品牌保健產品。

▲ 同時，用作開辦社區體育課程、舉辦由萬寧藥物師及營養師主講的健康工作坊或講座、提供健康諮詢服務等項目。

與香港樂童行合作 助孩子成長打好根基



是次萬寧「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動的合作慈善機構為香港樂童行，他們一直為深水埗區內有需要兒童提供公平的支援服務，包括功課指導、課外活動、心理輔導、健康及福利等，服務主要涵蓋「教育服務」、「動力鼓舞」、「身心發展」及「家庭緩解」四大範疇，目前在深水埗及周邊地區服務超過 2,200 名會員。而萬寧早前亦與香港樂童行率先合作，5月27日於宣道國際學校舉辦《健康童樂「家」年華》，活動當日邀請深水埗、油尖旺區內低收入家庭免費參加，一同舒展身心。

▲ (後排左起) DFI 零售集團總裁（健康、美容北亞區）黃曦嵐先生、DFI 零售集團行政總裁麥殷、香港樂童行創辦人兼主席 David Boehm及香港樂童行行政總監梁慧蓮女士，均期盼能為低收入兒童家庭帶來更優質的生活。

萬寧義工隊走入社區 支持員工積極行善



萬寧鼓勵員工積極行善，萬寧與香港樂童行合辦《健康童樂「家」年華》活動，設多款攤位遊戲，萬寧亦派出專業註冊藥劑師及營養師等提供諮詢服務。除此之外，萬寧亦總動員包裝及派送福袋，用愛心行動祝福受助家庭。而萬寧義工Phoebe在活動後亦表示十分開心看到參加嘉年華的小朋友與家人的溫馨畫面，衷心祝福小朋友們健康快樂成長。

另外，有家長參與活動後表示非常多謝萬寧義工舉辦嘉年華，並表示在疫情期間有很多大型活動暫停，小朋友在近3年已經很少有外出玩耍的機會。今次嘉年華的主題具教育意義，助小朋友寓學習於娛樂，連家長們都獲益良多。

▲ 萬寧與香港樂童行早前舉行《健康童樂「家」年華》活動，一同為受助家庭帶來開心愉快的一天。

▲ 萬寧義工隊不但與孩子們一同玩遊戲，更親自到場包裝及派發禮物，為兒童送上祝福及溫暖。

▲ 萬寧義工Phoebe: 「在義工日暨嘉年華當天看到很多小朋友與家人歡樂地玩耍，真是非常愉快及溫馨，衷心祝福小朋友們能夠健康快樂成長。」

▲ 萬寧義工Esther: 「當日我最深刻的環節是到香港樂童行兒童及青少年中心向受惠家庭及小朋友派發福袋，親自送上祝福。每袋福袋均滿載著義工隊對小朋友的心意及祝福，希望他們會喜歡我們挑選的禮物。」

購買任何萬寧自家品牌保健產品 萬寧捐$2



據近年的研究報告綜合指出，全港只有1/4的青少年及兒童達到綜合體力活動的建議水平，另有1/4的研究對象有超重或肥胖問題；更有低收入家庭孩子因飲食失衡及戶外活動量不足，導致缺乏維他命D，嚴重者可能會導致骨骼健康及免疫系統失衡的情況。

因此萬寧舉行「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，只要購買任何萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出$2予本地慈善團體香港樂童行；即日起至22日更加碼至$4，將愛加倍捐出！而活動將會持續一年，以籌募200萬為目標，善款將會用作開辦社區體育課、舉辦由萬寧藥劑師及營養師主講的健康工作坊及講座，提供健康諮詢服務等支援兒童的活動，讓小朋友重拾健康快樂的人生！

(資訊由客戶提供)