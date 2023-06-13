【父親節】孝敬父親烏髮防脫　官網購美康萊保健品享七折優惠

▲ 滕麗名代言美康萊NMN15000+12000Ex五重逆齡配方。

提起父親節禮物，不少人近年愛選購保健品，當中以抗衰老產品為首選，男士想保持身心健康逆齡並非沒有可能，只要選對科學為本證實有功效，有信譽的保健品，想保持年年25歲並非遙不可及。

從2005年至2020年間，華盛頓大學發育生物學、美國哈佛大學醫學院、美國太空總署NASA、日本慶應義塾大學醫學院先後對NMN（Nicotinamide mononucleotide，中文名稱為β-煙醯胺單核苷酸）研究，發現NMN是有效對抗衰老徵狀且沒有不良影響。

▲ 以「無懼歲月，再次年輕」為口號。

原來人體內有諾加因子NAD+，是「細胞的發電機」及為身體內外各種細胞提供能量，當年齡到40至60歲時，NAD+的損失將近50%，代謝減慢，導致身體內外出現衰老跡象。而NMN是NAD+的前體，可直接補充及提升人體所需的NAD+水平，達到抗衰老效果。

滕麗名日前代言的保健品，便註明每日只需服食一粒以植物膠囊裝載的「NMN15000+12000Ex」，便可以為全身細胞注入能量，服後30分鐘已立刻提升NAD+水平，啓動長壽因子，修復年輕基因，相信都是父親節的不錯選擇。

現時登入美康萊官網購買「日本NeoYouth美康萊NMN15000+12000Ex五重逆齡配方 」，即可尊享平均每樽 $1,602 (原價每樽$2,288) ，另外，超過140間銷售店同時出售，包括：一田百貨、莎莎、盞記、龍豐、源生坊、工聯會等，並可用消費券付款。

記者：eric