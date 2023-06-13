【重慶麻辣美食】方叔叔重慶老火鍋開創「九宮格麻辣大紅鍋」　把火鍋分為3大層次享不同食法

▲ 「方叔叔重慶老火鍋」開創出的「九宮格麻辣大紅鍋」，有特製的九宮格鍋，按不同的加熱溫度及牛油濃度，把火鍋分為3個層次。

談到方叔叔重慶老火鍋，大家聯想到九宮格麻辣鍋，大部份人都以為井字型的間隔形式只是鍋具的設計特色，但你又是否知道真正的「九宮格」火鍋食法？原來九宮格的不同分格溫度都有所不同，當烹煮食材時，最重要是放進對的分格，配合「方叔叔」的烹煮時間提示建議，這樣才可品嚐到食材的鮮味。到底哪一個分格該放什麼食材呢？讓「方叔叔」為你拆解「九宮格」食法之迷吧！

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「方叔叔重慶老火鍋」的創辦人方叔叔，正是最愛火鍋的吃貨。他愛吃火鍋去到一個點，便是決心要在香港開一家自己最理想的火鍋店。於是他三番五次坐飛機去火鍋發源地重慶，遍尋冠絕天下的火鍋湯底，不管是老字號或是街邊小店，只要聽人說好吃，他都會去嚐一嚐。連重慶的朋友也打趣說，「方叔叔親嚐百鍋，吃過的當地火鍋店比他們都多！」

方叔叔開創出的「九宮格麻辣大紅鍋」，有特製的九宮格鍋，按不同的加熱溫度及牛油濃度，把火鍋分為3個層次，讓食客以不同煮法烹調不同食材，完美發揮各食材的味道與口感。

首先是「中心格」，是「上下翻滾適合燙」。中心格火力最旺，不宜久煮。適合煮毛肚、鵝腸、牛肝、肥牛等，只需煮約10秒至1分鐘，即鮮嫩爽口。

然後到「十字格」，是「上下翻滾適合煮」。十字格火力削弱，但卻均勻。適合煮麻辣牛肉、耗兒魚、黃喉、豆皮、豆乾、蔬菜等，煮約2-10分鐘，能鎖住食材原香。

再來是「四角格」，則是「文火細磨適合炆」。四角格火力小，比較通合炆燉。適合煮腦花、鴨血、鵪鶉蛋、無骨鴨掌等，煮15分鐘左右，即軟稔入味。

方叔叔的「九宮格麻辣大紅鍋」，把重慶老火鍋提昇到新高度，讓嗜麻好辣的火鍋粉絲一試之後再三回味。喜歡挑戰辣度的你，可一嚐「九宮格麻辣挑戰」套餐，特選超吸收麻辣湯汁的配料，如：現炸豆皮、乾貢菜、竹笙、千絲柏葉、稻田毛肚等等，濃濃的麻辣湯汁滲入其中，麻香辣度愈食愈濃，絕對是挑戰辣度之選。

2023年6月19日起，推廣期內更有8折優惠！2人套餐，折實價只需$435（中環店 $475），4人套餐，折實價只需$1,008（中環店 $1,120）。

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責任編輯︰陳珈希