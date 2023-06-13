【輸入外勞】林健鋒冀放寬旅遊、飲食業輸入外勞　顏汶羽促適時檢討市場人手短缺情況

▲ 政府公布輸入勞工特別計劃。（梁偉榮攝）

政府今日公布建造運輸業輸入外勞方案，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒形容是「遲來的春天」，為復常後重振香港經濟踏出重要一步，建議下一步針對旅遊、飲食等行業需求輸入外勞，同事考慮就北部都會區及中部人工島等項目，訂定輸入外勞計劃。

對於有意見認為輸入外勞會影響本地工人就業，林健鋒強調，輸入外勞並非輸入廉價勞工，強調會保障本地勞工的工資收入，｢對於僱主而言，輸入外勞有其他額外使費，例如安排住宿，成本不菲。｣

林健鋒認為政府應繼續推出輸入勞工計劃，同時優化「補充勞工計劃」涵蓋範圍至各行各業，平衡社會整體利益。至於外勞的住宿安排，林健鋒建議翻新閒置的隔離設施或空置校舍，作為外勞的臨時住宿，又建議政府與廣東省政府商量，在珠海、深圳等地安排宿位供外勞即日往返。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽感謝政府接納早前提出的部分建議，包括簡化輸入外勞所需程序、縮短審批時間。

政府表明行業特別計劃並非永久性，但暫時未設時限。顏汶羽認為，政府需以數據為依歸去輸入外勞，當中需要定時公布不同行業的人手短缺情況，以及引入的外勞數字與來源，適時檢討市場人手短缺情況，判斷是否需要增加或減少輸入外勞的限額。倘若行業沒有人力短缺，便需要撤走外勞。

陳恒鑌促交通營辦商提供足夠訓練

立法會交通事務委員會主席、民建聯交通事務發言人陳恒鑌亦支持輸入外勞。他指出，現時運輸業界備受本港人口結構影響，司機出現招聘不足及老化，已對公共服務構成結構性問題，並影響到市民日常生活。陳恒鑌呼籲當局在推行政策時，須密切監察並督促營辦商向輸入司機提供足夠的職前訓練，以熟習路綫及本港的交通狀況。

陳恒鑌強調，今次計劃不過是填補現時司機嚴重不足情況，政府仍須致力推行本地工人優先就業政策。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希