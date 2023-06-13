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【食物中毒】57歲漢連食50粒白果後中毒　衞署拆解成因

社會 17:28 2023/06/13

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57歲漢連食50粒白果後中毒，衞署拆解成因。（iStock圖片）

57歲男子進食大量懷疑白果後中毒，衞生署衞生防護中心今日（13日）指，正就事件展開調查，並提醒市民切勿大量進食白果。
 
該名57歲男病人昨日（12日）把約50顆由親友送贈，從內地帶回的白果煮成糖水並全數進食。在進食約兩個半小時後，出現暈眩、噁心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等徵狀。他於同日入住伊利沙伯醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。

衞生署發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括白果。白果含有能主要影響神經系統的毒素。中白果毒的人通常在進食一至12小時後便會出現嘔吐、煩躁、持續或陣攣性抽搐等典型徵狀。這類食物中毒多見於兒童。嚴重中毒個案的病人或易受白果毒素影響的人，可能會失去知覺，甚至死亡。

發言人補充，曾有報告指出一次過進食10至50顆經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性亦隨之減低。

發言人呼籲，切忌生吃白果，只可小量進食。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。

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責任編輯：陳麗娜

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治療 伊利沙伯醫院 衞生防護中心 衞生署 食物中毒

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