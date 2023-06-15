【父親節】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

▲ 陳山聰跟兒子Jaco。

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。」人總有年少輕狂之時，錯失與至親的共處時光，47歲的陳山聰有著至深體會！

今年是陳山聰第3年以爸爸身份過父親節，日前TOPick邀請他與3歲愛兒陳霆軒（Jaco）父子檔受訪。

年初榮升視帝的陳山聰事業家庭兩得意，惟最掛心他的亡父未能見證其努力成果，此遺憾令山聰明白愛要及時：「錯過了便沒法回頭，人生是一個課堂，相信爸爸在天上感安慰！」

正如當年老爸一樣，陳山聰坦言會無私守護兒子，當天他拍片送給「廿年後的Jaco」，寄語兒子「一定要好好愛錫媽媽」時，一度感觸哽咽！

【萬千星輝頒獎典禮2022】首稱帝感激太太背後付出 陳山聰：努力做得比以前更好【有片】

▲ （陳慧安攝）

冀盼兒子懂得面對逆境

Jaco為小車迷，當抵達室內遊樂場時即化身為「車手」駕駛迷你私家車，年紀小小的Jaco已懂得入彎、煞掣和「睇位」，其後陳山聰父子更一起玩「親子熊貓火車」，盡情享受下親子樂。

以為Jaco的駕駛技術遺傳自爸爸，山聰卻說：「一歲時給他玩車仔已很喜愛，近日更迷上電單車，朋友就送他一架電動電單車，他完全靠自已操控，我從來沒有教他，入彎是靠自已摸索，我拍了片給豹哥和定欣看，他們也感到愕然，何解兩歲小朋友識咁做？」

若將來Jaco想做車手，山聰絕不會反對，「當年做仔時，爸媽都沒有反對我做任何事，相信我們是開明的父母。」

對兒子的寄望，山聰不會從「錢」看，他說：「首要條件並非搵錢，是學習做一個頂天立地和有責任感的男子漢，將來要懂得面對失敗，相信我可以跟他分享，我想說『發生事不打緊，你返來我身邊，我一定會支持你！』」

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節日必定放假享家庭樂

愛玩的山聰為家中「康樂組組長」，所有慶祝節目均由他一手包辦，父親節也不例外。新劇剛煞科的山聰會陪兒子放暑假，計劃一家三口外遊慶祝父親節和兒子3歲生日。

家庭為首的山聰每逢節日或紀念日也會放假，「會事前跟劇組度期，因為錯過了就沒有，作為一個爸爸，仔仔這階段最需要我陪伴去成長，家庭和工作我會盡力找個平衡點。」自組織家庭後山聰的時間管理比前好，「連太太也叫我休息下，別安排得太密麻麻，但我不想浪費時間，想多些陪仔仔。」

▲ Jaco好活潑！（陳慧安攝）

想父子檔一起舞獅？

眼前的Jaco開朗好動，山聰從兒子身上看到自己的影子，「他遺傳了我愛玩樂的天份，從電視上看到哥哥彈結他，他就隨手拿起結他仔掃Chord，豹哥也說將來一定要教他彈！」

由於陳父是體育會會長，山聰自3歲起學習舞獅，他感恩兒子Jaco盡得其真傳：「他對打鼓很有sense，絕對是遺傳了我，師兄弟都感受到我那份快樂，笑問我『你係咪開心過中合彩和阿仔升大學？』，是真的，正如一個足球員看到兒子愛踼波，父子有著種聯繫！」

遺傳媽咪的冷靜淡定外，Jaco亦有爸爸的「暖男」個性，他說：「同學不習慣讀N班而喊，他會走到身旁遞上紙巾，很懂得照顧人，常常獲贈『貼紙』」

但Jaco遺傳了爸爸的大脾氣和「有個性」，他說：「他很麻煩，譬如早上起來衢入房叫媽媽『Wake up』，這些事他學了我，以後我不用勞煩了。」

▲ 2020年7月，陳山聰兒子誕生！（取自instagram）

孻仔被父親寵愛

看著愛兒日漸長大，山聰早有心理準備要學習放手，他說：「我也成長過，總會離開父母，擁有自己的朋友圈和想法，總之節日回來跟我吃飯便可。」

榮升人父令山聰變踏實，更明白當年父母的憂心和疼惜，山聰有兩名哥哥及四名姊姊，身為孻仔的他深得父親溺愛，年幼時愛黏著父親。

「每逢假期我一定回澳門見爹地，每天坐他電單車尾，跟著他回鋪頭，基本上24小時黐住他，所以現在的我會同樣地愛錫仔仔。」

▲ 陳山聰跟父親惑情要好！（取自instagram）

事業低谷父親勸返澳門

孻仔孻心肝，山聰自幼被全家人寵慣，他笑說：「所以才造就了今日的陳山聰，是比較任性，若不任性也不會那麼年青入行，浮浮沉沉了三十年，大家好似見著一本叫『陳山聰』的書，由出道時由劉德華帶入行，直至去年拿了大獎。」

陳父最掛心的也是這寶貝仔，他說：「任何階段他都擔心，由我出世到他離開一刻，見到我在圈中浮沉起跌，事業不順遂時他比較擔心。他曾經叫我返澳門幫哥哥忙，但我不肯，因為我不想人生或事業要依賴家人，想靠自己行條路出來，證明給他們看我是得嘅，結果條路行了出來。」

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陪老父走最後的日子

今日事業終於起飛，惟早年父親因癌症離世，未能見證兒子的人生黃金期，山聰難免感遺憾。他說：「無辦法吧，這是人生的經歷，家人始終要離開自己，自己也會有一天離開這世界，想通了便好。」

父親患病那段日子，山聰每天在旁相伴，憶起時他百感交集：「每日天光一收工我就趕往碼頭坐船去見他，若要開工才趕回來，那段期間是我倆相處得最好。」

那時候遇上至愛Apple，山聰哽咽說：「他見到這個新抱一眼，他交代說：『我要佢做我新抱』，之後我應承他，完成他的心願。加上Jaco的出世，他是陳家唯一滴孫，多謝上天賜我可愛的仔仔。」

▲ 陳山聰待「開關」後，即往澳門探望哥哥！（取自instagram）

陳山聰：阿哥就如半個阿爸

所謂「長兄為父」，陳山聰跟哥哥陳山海感情要好，猶如他「半個爸爸」，「當爸爸走了之後，我發覺這哥哥很好，除了疼錫我，亦愛錫Jaco，他購買一份教育基金讓Jaco長大後去英國留學，並非錢的問題，是一份心意，家人永遠是家人。」

哥哥曾自責沒有管教好山聰，讓他走的路不至於那麼辛苦，他說：「幸而我這弟弟在事業的成功，令他放下心頭大石。」

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懷緬跟父親坐電單車的日子

經歷生離死別，令山聰明白愛要及時，他後悔當年很少陪家人，說：「自己都未組織家庭，就不會那麼在意家人，那時候又年輕，當然跟朋友出去玩啦，或者發展自己的事業，怎會理自己家庭？父母親還在生吧，其實這是錯！某些事情沒法返轉頭，可以的話盡量去彌補，事業以外，我99%時間都留給家人。」

「懷念單車給你我，唯一有過的擁抱...」回想往昔跟著父親開工的日子，山聰感受良多：「每天駕著電單車載他一起去飲茶，之後一起返鋪頭，爸爸從事木箱和紙品生意，每天他要準備訂單，爸爸在鋸木板和度木箱大小，我就幫忙起釘。所以我由小至大明白賺錢很辛苦，要付出勞力，亦養成勤力的個性。」

原來山聰貪靚與「坐唔定」的個性遺傳自父親，他說：「他不能全日困在家，一定要出街行，爸爸又喜歡運動，年幼時我跟他去舞師。我跟哥哥陳山海同樣很好客，喜歡一班人開開心心，而爸爸是一個愛交際的人。」

▲ 讀出「送給廿年後的Jaco」的寄語時，山聰感觸流淚！（陳慧安攝）

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戀何家千金負評不斷

自小陳山聰從沒被父親責駡，2011年跟賭王千金何超雲相戀，戀情負評不斷，身為澳門人的陳父從沒說過半句。

他說：「他只叫我『你自己小心點呢』，他會擔心。（心痛兒子被駡？）他沒有跟我說，但相信他會好擔心，我經常安慰他，亦會跟她 （超雲）過澳門和爸爸見面和食飯，所以ok的。」

現在兒子事業有成兼變得踏實，天上的陳父應感安慰，山聰說：「我經常在墳前跟他說，『不用擔心我們啦，你繼續自由自在，周遊列國去玩啦！』」

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場地： 玩樂熊貓館

記者：游艾維、陳曉柔