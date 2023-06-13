【日本旅遊】東京迪士尼取消紙質Fast pass　善用3大最新快證玩多幾個地方

▲ 東京迪士尼現時推出APP內快證系統取代紙質Fast pass。

主題公園遊樂設施多，人流亦多，人手一張Fast Pass入場絕對可以節省排隊時間，多玩幾個地方。不過，即將前住東京迪士尼的朋友就要注意舊有免費Fast Pass服務已在6月7日正式終止，取而代之就是園方最新推出「東京迪士尼度假區40週年優先入場卡 Priority Pass」。即睇用法、可領取快證的遊樂設施等詳情!

▲ 東京迪士尼官方 App。(圖片來源:東京迪士尼官網截圖)

▲ App可以顯示遊樂設施及餐飲設施的等候時間、所在位置。(圖片來源:東京迪士尼官網截圖)

過往在東京迪士尼遊玩，只需要到遊樂設施前領取的紙質Fast pass即可。由於這項免費服務已取消，樂園將其改為於APP內購買或抽選的等候卡，分別為Entry Request、Standby Pass及Disney Premier Access(DPA)。

Entry Request (預約節目表演等候卡) 【了解更多】

▲ 東京迪士尼度假區官方 App（英文版），點選「Entry Request」（報名體驗）。(圖片來源:東京迪士尼官網截圖)

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部分園區或表演項目可提供預約報名服務，如果親子遊想到個別劇場觀看表演或與迪士尼明星合照，就可以到迪士尼App取得Entry Request。

目前適用設施: 迪士尼明星迎賓會、米奇魔法音樂世界、米奇俱樂部歌舞表演、米奇樂跳跳!同歡共舞表演。

Standby Pass (預約等候卡) 【了解更多】

▲ 東京迪士尼度假區官方 App（英文版），於點選「Standby Pass」（預約等候卡）。(圖片來源:東京迪士尼官網截圖)

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適用於人潮眾多時，樂園只會開放給持有Standby Pass的人士排隊。

目前適用設施有: 邊疆木藝房、格蘭恩波商場、叢林遊樂坊、行星M、聚寶彗星商店、滑稽工場/五分一毛商店、王國寶藏、探險樂園市集、迪士尼商店。

Disney Premier Access（DPA-迪士尼尊享卡） 【了解更多】

▲ 東京迪士尼度假區官方 App（英文版）的「Disney Premier Access」，進入選擇適用設施的頁面。(圖片來源:東京迪士尼官網截圖)

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即是需要付費的Fast Pass，可先自選體驗時段，然後付款購買就可由指定時段優先暢玩指定設施。不同遊樂設施價格亦會不同，價格由1500-2000日圓不等(約HK$84-112)。

目前適用設施: 迪士尼眾彩交融表演、東京迪士尼樂園電子大遊行～夢之光、美女與野獸「城堡奇緣」、杯麵歡樂之旅及飛濺山。

*以上設施細節只供參考，最新資料詳情敬請留意樂園官方網站。

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責任編緝：張懿慧