【香港小姐】伍樂怡劉穎鏇齊出海騷泳照　Tiffany幾乎「包到冚」仍難掩好身材【多圖】

參加2017年港姐入行的伍樂怡（Kelly）早前突然宣布退出幕前專注從商，從此不能看到女神的演出，令不少粉絲心碎。

不過，伍樂怡仍會史在個人社交平台分享生活點滴，與粉絲保持聯繫。日前，Kelly在IG以story方式上載與劉穎鏇（Tiffany）齊出海的短片。

Kelly與Tiffany一同合演《超能使者》、《隱形戰隊》，二人在劇中經常或短褲或小背心示人，盡騷青春活力好身段。當中《隱形戰隊》的其中一集劇情，讓穿緊身衫的劉穎鏇與伍樂怡在街頭拔足狂奔，此幕畫畫充滿動感，畫面震撼。

【隱形戰隊】劉穎鏇繼《超能使者》再毛巾蔽體搶鏡 Tiffany成TVB劇最強性感擔當【多圖】

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劉穎鏇奉行「186斷食法」

其實Tiffany在2016年參選港姐時，其驕人身材已受不少宅男注意。不過當時她其實有點「大份」，近年因為拍劇常有武打戲，她愈操愈fit，身體線條盡現，在《隱形戰隊》更被形容擁有「最強body」。

今次她與Kelly出海選了一套綠色泳衣，Tiffany亦有把泳照放上個人IG。今次泳衣只騷出她的一雙長腿，身體卻幾乎「包到冚」，但雖然如此，仍然難掩Tiffany曲線玲瓏的身段。

不過要維持好身段要恆心及毅力，Tiffany曾透露日常勤做運動外，並奉行「186斷食法」兼戒糖，平日只食生果攝取糖份：「每日淨係得6個鐘食嘢，所以食物嘅質素好緊要㗎。如果有時間，我都會自己準備簡單嘅低脂午餐，夜晚就多數食肉同菜。」

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