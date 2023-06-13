【美食優惠】湊湊火鍋成立7週年推連串優惠活動　身份證擁越多數字「7」可享更大優惠

▲ 湊湊火鍋．茶憩品牌已經成立7週年了！為感謝粉絲一直支持，6月份將推出一連串「謝粉」（音：seven）優惠活動，為一眾食客帶來四重驚喜優惠。

湊湊火鍋．茶憩品牌已經成立7週年了！為感謝粉絲一直支持，6月份將推出一連串「謝粉」（音：seven）優惠活動，為一眾食客帶來四重驚喜優惠。

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凡於感謝祭期間出示身份證，號碼當中包含數字「7」，最高可享堂食至低5折優惠。作為火鍋鐵粉，一年四季都是火鍋的好日子，湊湊火鍋．茶憩7週年慶限定新品夏日清涼椰子雞鍋及生椰系列臺式茶飲及以更多其他優惠，絕對不可錯過。

優惠一，堂食火鍋優惠。以一張香港身份證7位數計算（例子：A123456（7）），符合以下「7」字數量便可享以下堂食火鍋優惠一次。

符合5個7或以上可享半價；符合4個7可享7折；符合3個7可贈鍋底；符合2個7可獲贈大紅袍奶茶1杯。

優惠二，7週年慶限時堂食折扣。指定新品可享7折優惠（鍋底除外）。

優惠三，新品椰子雞鍋推廣。凡點選清涼椰子雞鍋（單鍋或鴛鴦鍋皆可），加$7可享用生椰系列茶飲一杯。

優惠四，新茶飲上市推廣。購買生椰系列第二杯可有半價優惠，堂食或外賣皆可。

另外，湊湊火鍋更推出了3款不同口味的湯底鍋，總有一款適合你！

清新的「清涼椰子雞鍋」，升級選用滑嫩鮮甜的日本雞肉，加入椰子水、椰肉、檸檬葉、珍珠馬蹄等製作成香甜清新之湯底，品嚐東南亞的味道，每口淡淡的椰子清香，夏日火鍋必選。新加坡及香港門店限定！

令人回味的「金湯酸菜魚鍋」，運用了豬骨、四川傳統自然發酵的泡青菜熬製成香濃湯頭，再利用胡蘿蔔素和海南黃燈籠椒調色，形成誘人金湯。先喝一口熱湯，酸辣中帶鮮甜的味道，令人垂涎欲滴。

喜愛辣的，必試「臺式麻辣鍋」。正宗臺式麻辣火鍋，精選雞骨及牛骨以小火慢燉6小時，再輔以紅棗、枸杞等中草藥材熬製 2 小時所濃縮而成。湯料內附有可無限添加的鴨血和豆腐，熬足6-8小時。一鍋集結「麻、辣、醇、辛、甘、香」六種味蕾體驗，層次豐富，可先品嚐一口湯頭再下料煮火鍋。

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責任編輯︰陳珈希