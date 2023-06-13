鄭中基「機動兵工廠」首播　Ronald楊偉倫聯手教演技

▲ 鄭中基、楊偉倫及一眾學院。

鄭中基（Ronald）早年成立機動娛樂，建立Youtube頻道為大家帶來不少歡樂，今年適逢頻道3周年，成立「機動兵工廠」，招募對演戲有熱誠、有經驗的演員，透過訓練，由行內知名的星級導師指導，提升演技 ，爭取更多演出機會。

「機動兵工廠」 經歷兩年籌備，斥資7位數字製作，節目終於面世！昨晚（6月12日）在「機動電視台」YouTube頻道播出首集，找來憑著《正義迴廊》提名第41屆香港電影金像獎「最佳男主角」的演員楊偉倫（阿卵）作為星級導師打頭陣。

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▲ 鄭中基與楊偉倫。

即興方式表演

在首集，大家可以認識到兵工廠的6位臨時員工（學員），在片中能看到他們以即興的方式進行表演，例如他們抽取一個情緒關鍵詞後要帶著該情緒去進行面試，其中米奇抽到「神經質」，在面試途中廠長提出叫她離開，怎料她真的頭也不回地離開了，連廠長都意想不到。

雖然各個學員的表演都有些緊張，但正因他們手忙腳亂的演出逗得廠長他們忍俊不禁。

每次演出做足功課

楊偉倫（阿卵）畢業自香港演藝學院（APA）戲劇藝術學士，而Ronald則是由音樂跨界影視，背景截然不同，對於這差異阿卵表示：「其實大家去到某一個位對表演就有差唔多嘅睇法，反而好容易夾到，不論有冇讀過演藝學院，最緊要係唔理你用咩方法，完成到個表演就得。」

Ronald就說：「有人覺得讀過戲劇就與眾不同呢？好認同阿卵剛才所提到唔理你用咩方法，只要做到就得！每次都要為角色做功課，思考應該點做。」

阿卵接著說：「如果你有一刻覺得自己不論咩角色都實做到，呢個係大忌嚟！咁就代表你嘅表演會變得死板，唔會再活生生。」

阿卵好玩又好戲

為何邀請阿卵任導師？廠長Ronald說：「拍《闔家辣》時同阿卵對戲，導演俾咗對白但又叫我哋自由發揮，之後咪亂噏囉，估唔琴真係得，每一take做出嚟都唔一樣，個下發覺阿卵好玩又演到戲！」

提到演員最重要的自我修養，Ronald就希望學員可以學懂放鬆，阿卵就表示：「好多時會見到演員緊張，佢哋應該要知道點樣用一個放鬆嘅狀態去演戲，但放鬆不等於散漫，我認為呢樣嘢好重要，亦係學員需要學習嘅地方。」

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