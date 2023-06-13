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【學校動態】愛官小學邀羽毛球精英陳延澤到訪　勉勵學生立下宏願為港爭光

兒童健康 18:12 2023/06/13

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香港男子羽毛球運動員陳延澤於日前到訪愛秩序灣官立小學。

愛秩序灣官立小學（簡稱「愛官」）不單藉著推廣運動去提升學生的身體質素，更透過精英運動員的分享，培育學生有堅毅的意志，勇敢追尋自己的夢理。在全港羽毛球錦標賽男單衛冕成功的香港男子羽毛球運動員陳延澤於日前到訪愛官，與二百多位學生運動員分享自己在追求夢想過程的苦與樂，並鼓勵同學們在追夢過程中，不要輕言放棄，要沉著應對每一個逆境。

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「林丹是一位在國際羽毛球多個大賽中取得大滿貫的運動員，無論力量、體能各方面都很優秀，懂得控制比賽節奏，是學習的好對象。」陳延澤分享成為全職運動員的心路歷程，並講解如何調節自己的飲食、心理、體能等去應付比賽。

原來他最想效法爸爸，代表香港出戰大型運動會：「爸爸是前港隊成員，我也想像他一樣，為香港爭光，在亞運、奧運等等世界比賽中爭一席位。當你立下一個更大的目標時，你走的每一步就會為此付出努力，漸漸會見到成果。」

分享後，陳延澤為一眾學生羽球員示範球技，並細心講解要訣，與大家一起打波，從旁指導。羽毛球隊成員都獲益良多。

其後，崔校長與陳延澤夥拍羽毛球校隊成員進行了模擬比賽，讓校隊成員體驗港隊羽毛球運動員的殺球威力，確是不同凡響。活動後，學生運動員搶著要向陳延澤索取簽名，還拍了不少大合照。再次感謝陳延澤親臨指導，愛官全體師生會繼續為他打氣，期待他代表香港爭取佳績。

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愛官一向重視學生的身心靈健康，建構「以健康為本的體育(Health Oriented Physical Education)」的校本體育課程，一方面回應現時香港學童體力活動不足的現況，一方面提升學生的身心靈健康，更讓家長明白運動可以成就學生的一生。

愛官舉辦多項運動盛事，包括全民參與的運動會、二百多位同學參加的單車繞圈賽及單車同樂日、八百多人參與的「動感親子運動日營」，鼓勵家長陪伴子女運動，更將一個又一個學生運動員成長的故事，輯錄在首本小學校本體育雜誌HOPE，勉勵同學追夢。

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責任編輯︰王明芳

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