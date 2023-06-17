【絕世好爸爸】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫

▲ 今年三代同堂慶父親節，石修榮升「地表最型爺爺」。

74歲的石修是好老公、好爸爸、好男人，「3好男人」實在當之無愧！石修常與不同花旦合作，但卻是緋聞絕緣體，帶有俠骨情懷的石修活得光明磊落，但他卻因為做了兩件事到現在一直耿耿於懷。一件是打了兒子陳宇琛（Sam）的手板一下、另一件是未能出席Sam的大學畢業禮，他坦言後悔打仔，更即場向Sam道歉，他坦言不是嚴父，一直努力建立有愛的家庭，父子間著重溝通。去年12月石修榮升爺爺、而Sam就成為了新手爸爸，今年父親節(18日)首次三代同堂慶祝，受訪時大談好男人維繫家庭之道！

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石修和仔仔Sam接受TOPick記者訪問，Sam仍然難忘女兒出世當日全程陪產，抱起女兒Luna的感覺，

患得患失、軟林林，感動到眼濕濕，有點兒不敢相信。

而榮升爺爺的石修就表示心情很開心，更回想起Sam出世的情形，「當時拍緊《絕代雙驕》，同導演請兩個鐘假，一身古裝未來得及換，就開車到醫院，到達後已經嚟唔切坐電梯，直接跑上3樓，去到Sam已經出世，係BB房隔住玻璃睇佢。」石修笑言當時一身大俠打扮，醫院內的人都為之側目。

▲ 74歲的石修仍然chok得起！陳慧安攝。

身教仔仔做好男人

談到教仔之道，石修緩緩的吐出兩個字「身教」，他坦言自己除了拍戲所有時間都放在家庭上，「Sam細個時候我好忙，但一休息就會陪佢，拍攝係好攰，但盡量俾時間，人係唔會抽離個家庭。」

Sam因見到有個愛家的爸爸，現在的Sam都以家庭為中心，囡囡雖然只有半歲，但他已經報讀親子課程和上網搜尋一些Playgroup資訊，他笑言囡囡性格活躍外向，見人就會笑，不過體型有點大份:「肚腩大咗啲，轉身比較困難。」

湊到懷疑人生

提起新手爸爸的難忘片段，Sam說頭一個月簡直「懷疑人生」:「24小時ONCALL，所以精神都好難Focus到，試過幫佢沖涼，拿錯了洗奶樽液幫囡囡洗頭。」

好爸爸石修表示也有做錯的時刻，他對兩件事仍然耿耿於懷，也趁著這個機會向Sam道歉，第一後悔打仔，「2-3歲打過佢一次，因為佢喊同扭計，當時得我湊住佢，我用任何方法佢都唔肯停，打佢手板，喊得更大聲！」身旁的Sam說:「唔通笑咩？」石修直言好後悔打了他，直到一刻他攬住Sam才停止哭泣，

發現小朋友需要關心及愛錫，唔係你打佢就得。

第二是Sam大學畢業時沒有去到英國出席畢業禮，而Sam亦因此沒有到當地行禮，「當時我拍緊戲，大學畢業個個都去，係一生人一次，冇見住佢戴四方帽。」Sam解釋道因為他5月份畢業就飛回香港，而7月才行畢業禮，所以當時因為爸爸拍戲的緣故，一家人都沒有飛去當地。

▲ 石修公認是好男人、好爸爸、好老公。陳慧安攝。

幫兒子養兩架車

石修又大爆Sam做了一件事令他相當生氣，「佢剛剛出來工作賺到錢一星期內買兩架車，返嚟仲同我講好開心，我問佢你點養呀？叫我幫佢養，有時佢搵錢係自己使，不能夠控制佢，我只能話錢唔係咁樣使，當然佢唔識年紀小，生活冇壓力，呢個責任係我負，你知道車位好難搵，一時之間要搵兩個車位泊車，保養、牌費、油費、保險都係要使錢，雖然佢出來社會工作係搵到錢，但唔係一筆過去使。不過我都享受咗兩架車，凡事兩面睇，用唔同角度，細心諗下佢係咪用另外一個方法去表達對我關心呢？買架車兩份揸，其中一架都係我DREAM CAR。」

▲ 兩父子感情非常好。陳慧安攝。

Sam就認衰說:「我都有虛榮心，冇諗前因後果，原來養車係另一樣嘢，冇諗咁遠做咗先，為了一時興奮。每個人都有自己經歷成長，我係獨子，好寂寞，加拿大讀書想養狗，個刻開心想買，買咗返嚟佢哋去照顧。」石修說:「我哋冇計較，其實都只係想佢開心。佢想玩、想學、想試我都盡量滿足。」

兩父子感情好，除了懂得道歉也要懂得溝通，石修說:

唔好以自己係嚴父角度去相處，佢都唔係一個唯命是從，爸爸你講乜就係，佢會提出觀點同角度，用討論方式，唔係一言堂，我都唔係咩都啱晒，甚至我會問番新抱分析意見，樂意拎出嚟講，4個人睇法，總好過一個人去諗。

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Sam給爸爸的說話

趁住父親節，Sam有一番說話想同爸爸講:「真心講多謝佢帶我嚟呢個世界，一個好安全嘅屋企，永遠都覺得支撐我，就算我做得唔好，我跌過碰過釘，佢哋都好有耐性、耐心扶番我起身，多謝爸爸，好難去佢呢一個LEVEL，真心講，睇佢咁多年都知道，佢係好爸爸、好男人、好老公，事業受尊重的前輩，我永遠都望住佢提醒我自己，我做唔做到先?付出係好多努力，希望有佢一半都感恩。」

「做任何事都以家庭行先」

石修就說父親節是一個維繫家庭的理由，「父親節只不過係一個節日，其實唔係只係父親，係一個家庭關係，提醒母親、父親、情人都好，都係一個關係需要維繫，我冇將自己放第一位，我唔會以我自己為中心，我以家庭為中心、以太太為中心，做任何事都以家庭行先，我做任何事都諗可以為家庭提供什麼，我工作上比較危險吃苦、捱更抵夜，我從來都冇一個負面感覺和思想，只會想我做了（工作)我家庭可以得到什麼，我希望繼續這種態度對我家人，不計較付出，我冇諗到我付出你哋可以俾到咩我，我只會想我付出可以給你們什麼！」

▲ 幸福一家人。

視新抱如親女兒

此外，很多家庭都會有婆媳問題，但這個情況從來不會出現在陳家之中，新抱林佑蔚（Camille）就曾經在ig發文指自己在原生家庭生活得不開心，自從嫁入了陳家後，老爺奶奶待她如親女一樣，就似是她的天使，對此石修和Sam都首度回應，Sam表示跟太太拍拖到現在一起10年，這段時間過得不容易，互相影響同尊重，有什麼事都好，不會讓太太獨自去面對。而石修就表示一家人感情好，離不開溝通，要open去接受意見，當新抱係女一樣，「工作已經唔簡單，唔想屋企都咁複雜，希望佢都係我們一份子。」

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記者：陳麗薇

場地提供:Harlan's