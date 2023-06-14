【禍不單行】新婚夫婦夏威夷度蜜月　妻目睹丈夫溺斃財物更被搶劫一空

▲ 新婚妻目睹丈夫浮潛溺斃，二人岸上財物被洗劫一空

蜜月旅行變陰陽相隔！美國夏威夷發生溺水事件，一對新婚夫婦在當地下海浮潛時，丈夫不幸溺水，當場身亡。不僅如此，事後妻子發現兩人遺留在岸上的財物全被洗劫一空，甚至連租來的車也被偷走，可謂雪上加霜。

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綜合外媒報道，來自加州的49歲死者Steven Phan在3個月前與妻子Brittany結婚，於當地時間6月1日到夏威夷檀香山（Honolulu）度蜜月。不料兩人在當地海灘Electric Beach浮潛時，Steven卻突然失蹤。其後一位漁夫在水中找到他並救起，周圍的人亦嘗試替他進行心肺復甦，可惜醫護人員抵達後仍回天乏術，最終證實當場死亡。

Steven不幸死亡後，妻子Brittany發現留在岸上的財物全部失竊，當中包括他們的手機、錢包、衣物，甚至連租來的車輛亦被盜賊頭走。目前警方正對案件作進一步調查。

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夫婦兩人的親友在籌款網站GoFundMe發起活動，募資辦理Steven的葬禮及追悼會，並表示「Steven是一位真正的朋友和一位了不起的丈夫，所有人都會非常想念他」。截至目前，募款金額已達到3萬5千元美金（約27萬港幣）。

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責任編輯：羅嘉欣