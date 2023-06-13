【靈異背後】OL收工回家驚見棺材　房東：借來做靈堂

▲ 上海一名OL收工回家，驚見房間已被改設為靈堂，並放了一具棺槨。

放工回家驚見棺材，相信任何人都會害怕。上海松江區一名OL日前如常出門上班，卻突然接到房東電話，詢問她是否能去賓館住幾天，並表示會把她的房間改做靈堂辦喪事。該名OL聽後立即趕回家，發現房間已被改設為靈堂，並放了一具棺槨，甚至有亡者的親屬正在弔唁。

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據內地媒體《光明網》報道，上海松江區一名王姓OL日前如常出門上班，途中突然接到房東李阿姨女兒的電話，詢問她是否能前往賓館住幾天，並表示想將她的房間，改用來設靈堂辦喪事。

王小姐急忙下趕回家，卻發現房間已被設為靈堂，擺放了一具老人棺槨，甚至還有親屬正在弔唁。王小姐因而慌忙收拾隨身物品，決定前往賓館暫住。

王小姐越想越害怕，並認為李阿姨嚴重違約，於是提出上訴，要求解除租約，同時返還押金及提前支付的租金，再加上違約金、誤工費、賓館費用、精神損失費，合共人民幣4萬多元（約港幣1.02萬元）。

李阿姨認為，該房間出租前就是老人生前住房。按當地風俗，老人去世後必須在房中停靈數日，方可「出門」。而她認為，自己事前已電話通知了王小姐，停靈結束後也會恢復房屋原狀，不會影響王小姐。李阿姨表示願意支付王小姐暫住賓館的必要費用，但如王小姐非要搬走，違約責任也不應在李阿姨自己。

法官認為，租客王小姐對於其承租的房屋具有合法佔有和使用權。在履行租約期間，任何人不得侵犯。而李阿姨擅闖房間，甚至停放遺體的行為，顯然已構成根本違約，應向王小姐賠償損失。

最終雙方經調解後，除了退還押金、多餘租金之外，李阿姨也當場補償了王小姐人民幣8,000多元（約港幣8,756元），並向王小姐道歉。

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責任編輯：羅嘉欣