【公民科】習近平7.1講話納教材　教育局倡討論愛國者標準、本港政制非三權分立

▲ 教育局推出以國家主席習近平去年7月1日訪港發表講話內容為主題的公民科教材。（資料圖片）

國家主席習近平去年7月1日訪港發表講話，教育局近日上載以習近平講話內容為主題的高中公民與社會發展科教材，建議教師教完主題一後，再使用新增教材，以兩節課時間教授。官方教學簡報節錄習近平提及的「4個必須」及「4點希望」等，建議學生在課堂上討論「愛國者」標準內容、該標準是因應近年「社會動亂事件」才提出，以及香港政制為何不是「三權分立」而是「行政主導」等。

蔡若蓮稱內容適用於公民科教授 事後推出教材

教育局局長蔡若蓮去年曾表示，習近平7.1講話內容適合於公民科教授，並向全港學校派發講話單行本供教師細閱。教育局近日上載題為「認識國家主席習近平的〈七一重要講話〉」簡報，長達26頁，局方表示希望學生透過閱讀講話節錄內容及進行小組討論，學習到「習講話」，列明2項學習目標，包括加深學生認識「一國兩制」成功實踐對國家和香港發展的重要性，以及建立家國情懷、提升國民身分認同。

歷劇烈社會動盪無阻香港行進 制定國安法有利維護民主

簡報節錄講話多段內容，指香港回歸後戰勝各種風雨挑戰，「無論是國際金融危機、新冠肺炎疫情，還是一些劇烈的社會動蕩，都沒有阻擋住香港行進的腳步。」內容提及制定香港國安法、完善香港選舉制度、確保「愛國者治港」原則落實等，「有利於維護香港居民民主權利」。

問為何香港政制非三權分立 「愛國者治港」是否因應社會動亂提出

簡報設多條建議討論問題，局方未有同時提及建議答案。其中在提及「四個必須」中的第2項「必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一」時，討論「為甚麼香港的政治體制不是三權分立而是行政主導？」另外在預習第3個必須「必須落實『愛國者治港』」後，討論為甚麼在「一國兩制」之下必須實施「愛國者治港」；「愛國者」有哪些標準；又問及「這些標準是因為近年發生社會動亂事件才提出來的嗎？」

講話亦節錄已被廣泛引述的「青年興，則香港興」內容，又提到「我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」簡報總結指，「青年人是國家和香港未來的棟樑，習主席非常關顧青年人的成長。大家應從多方面認識國情，為國家和社會作出貢獻。」課後習作問到，「你認為你需要在哪些方面作更好準備，以把握國家和香港的未來發展機遇，從而實踐個人理想？」

教育局倡以兩節課教授 首批公民科學生料需補教

局方建議教師完成須於中四級開課率先教授的「『一國兩制』下的香港」主題所有課題後，再用約80分鐘的2節課教授新增內容，又指教師宜按校本情況進行調適，以配合學生需要。惟首屆公民科學生即將升讀中六級，按局方早前提出教師須順予教授3個主題，估計不少教師要臨時補教新增的習講話內容。

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記者：馮琪雅