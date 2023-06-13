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【P1X3L】吳啟洋推出首支個人跳唱歌《BAD》　Phoebus流露自我突破框框

娛樂 19:01 2023/06/13

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P1X3L成員吳啟洋 （Phoebus）繼去年推出兩首個人單曲《漸漸地》和《close friend》兩首傷感抒情慢歌後，今次帶來的新作《BAD》以截然不同的音樂曲風，加上鮮明的態度展現型格一面。

《BAD》由Tommy Clint / Kenichi Sakamuro作曲，小克填詞、Kenichi Sakamuro 編曲、 AF任編曲及監製，Phoebus除了擔任主唱，同時兼任填寫Rap詞。

Phoebus以充滿霸氣和自信的姿態演繹，填詞人小克歌以「BAD」為主題，內容控訴現實的荒誕，反思何謂偶像、人氣、流量、社交平台、KOL，唱出既然世界已變樣，大家不妨流露自我態度， 突破世俗框框。

Phoebus親填Rap詞

歌曲所說的「壞」，不是舉止言行上的頑劣，而是不介意別人眼光，放膽展現內心面貌，敢於挑戰傳統做一個BAD BOY，而非做一個人云亦云的複製人。

平時鏡頭斯文的Phoebus，演繹《BAD》時脫胎換骨，加上親自填Rap詞，爆發內心另一種特質令人眼前一亮。

感謝小克填歌詞

談到《BAD》Phoebus認為這是一首充滿力量的歌曲，今次首填Rap詞原來落足心機，他說：「今次係自己初嘗填rap詞，寫了很多次才有這個最終版本，歌曲當中有一種savage(大膽/霸氣)的感覺，想提醒自己要善良之餘，偶爾都要做一個Bad Boy，反叛一下！」

Phoebus又表示，終於有自己第一支唱跳快歌感到很高興，亦感激填詞人小克寫了一份很到位的歌詞。

他說：「自己一直都喜歡跳唱，想做一位跳唱歌手，今次終於可以擁有第一支個人跳唱歌，非常興奮！希望下次演出時，可以與觀眾及fans分享我最喜歡的事情。多謝小克填的歌詞，為這首歌賦予一個新的靈魂，當中亦有很多細節，如：偶包，Pixel等字眼，除自嘲外，歌詞意思亦恰到好處！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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