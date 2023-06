《小魚仙》海鷗螃蟹Rap全新歌曲《The Scuttlebutt》　一口氣唱出20種語言

迪士尼電影《小魚仙》(The Little Mermaid)內,除有多首大家耳熟能詳的經典金曲,比如《Part of Your World》、《Under the Sea》、《Poor Unfortunate Souls》、《Kiss the Girl》外,金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menken)與金像提名音樂人林曼紐米蘭達(Lin-Manuel Miranda)更合力創作3首全新歌曲。

其中一首全新歌曲由百老匯大熱音樂劇《咸美頓》(Hamilton)東尼獎男星戴維德迪斯 (Daveed Diggs)聲演的沙巴信(Sebastian),及以Rapper身份出道的首位華裔金球影后奧卡菲娜(Awkwafina)聲演的海鷗史卡圖(Scuttle)合唱的全新搞鬼新Rap歌《The Scuttlebutt》,為觀眾帶來視覺、聽覺雙重極致享受。

《小魚仙》兩大金像音樂大師聯手再創經典 導演大讚荷爾貝莉唱功:歌聲 雄厚熱情

用20種語言唱歌

從最新的《小魚仙》電影片段中可見,海鷗史卡圖及螃蟹沙巴信一口氣用20種語言唱盡全首串燒歌,語言廣度涵蓋歐洲、亞洲、美洲的不同語言。

當中,包括英語、法語、卡斯蒂利亞西班牙語、土耳其語、塞爾維亞語、格魯吉亞語、歐洲葡萄牙語、希臘語、羅馬尼亞語、荷蘭語、挪威語、捷克語、斯洛伐克語、越南語、德語、國語、巴西葡萄牙語、韓語、日語、拉丁西班牙語、意大利語。

以往的迪士尼電影中,亦曾有不少逾20種語言串燒的電影歌曲在網上爆紅!紅遍全球的歌曲包括《魔雪奇緣》(Frozen)的《Let It Go》、《魔雪奇緣2》(Frozen 2)的《Into the Unknown》,還有《奇幻魔法屋》(Encanto》 的《We Don't Talk About Bruno》;及魔海奇緣(Moana)的《How Far I'll Go》等!

而今次《小魚仙》的《The Scuttlebutt》又再刷新一首Rap版的多語言歌曲,生鬼抵死的演譯為電影更添喜感。

