《小魚仙》海鷗螃蟹Rap全新歌曲《The Scuttlebutt》　一口氣唱出20種語言

迪士尼電影《小魚仙》（The Little Mermaid）內，除有多首大家耳熟能詳的經典金曲，比如《Part of Your World》、《Under the Sea》、《Poor Unfortunate Souls》、《Kiss the Girl》外，金像音樂大師艾倫曼堅 （Alan Menken）與金像提名音樂人林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）更合力創作3首全新歌曲。

其中一首全新歌曲由百老匯大熱音樂劇《咸美頓》（Hamilton）東尼獎男星戴維德迪斯 （Daveed Diggs）聲演的沙巴信（Sebastian），及以Rapper身份出道的首位華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）聲演的海鷗史卡圖（Scuttle）合唱的全新搞鬼新Rap歌《The Scuttlebutt》，為觀眾帶來視覺、聽覺雙重極致享受。

《小魚仙》兩大金像音樂大師聯手再創經典 導演大讚荷爾貝莉唱功：歌聲 雄厚熱情

用20種語言唱歌

從最新的《小魚仙》電影片段中可見，海鷗史卡圖及螃蟹沙巴信一口氣用20種語言唱盡全首串燒歌，語言廣度涵蓋歐洲、亞洲、美洲的不同語言。

當中，包括英語、法語、卡斯蒂利亞西班牙語、土耳其語、塞爾維亞語、格魯吉亞語、歐洲葡萄牙語、希臘語、羅馬尼亞語、荷蘭語、挪威語、捷克語、斯洛伐克語、越南語、德語、國語、巴西葡萄牙語、韓語、日語、拉丁西班牙語、意大利語。

以往的迪士尼電影中，亦曾有不少逾20種語言串燒的電影歌曲在網上爆紅！紅遍全球的歌曲包括《魔雪奇緣》（Frozen）的《Let It Go》、《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的《Into the Unknown》，還有《奇幻魔法屋》（Encanto》 的《We Don't Talk About Bruno》；及魔海奇緣（Moana）的《How Far I'll Go》等！

而今次《小魚仙》的《The Scuttlebutt》又再刷新一首Rap版的多語言歌曲，生鬼抵死的演譯為電影更添喜感。

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