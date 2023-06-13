【創科發展】25生獲創科獎學金　得獎中大生曾參與兒童醫院「鼻病毒」研究

▲ 「創新科技獎學金」頒獎典禮及得獎學生專訪。（左起） 港大理學士（言語及聽覺科學）學生沈寶恩、理大醫療化驗科學理學士學生蘇綽然、城大獸醫學學士學生凌朗僖、理大護理學理學士學生鄧力基、中大生物化學理學士學生蔡鹿怡。（林宇翔攝）

本年「創新科技獎學金」結果今（13日）公布並舉行頒獎典禮，25位就讀醫科、生物科學等學科的大學生得獎，最高獲頒15萬元獎學金。其中一位得獎者於去年加入博士研究生團隊，親身參與「鼻病毒」研究，並冀轉化研究成果，惠及大眾；另有得獎者冀研發出「無臭味農場」，分別改善農夫及動物的工作、生活環境。

主修生物化學的得獎中大生蔡鹿怡受家人影響，培養出對動物、大自然及科學的興趣，中三時曾赴北京、内蒙古等地參加太空人試驗計劃，獲機會與中國首位進入太空的航天員楊利偉見面。她表示，很幸運於上年暑假獲機會加入博士研究生團隊，在香港兒童醫院參與「鼻病毒」研究，比較數株「鼻病毒」的傳染性。她形容，將雙手伸進排氣櫃，把病毒樣本注入細胞的過程有趣，屬難得的經歷。

▲ 「創新科技獎學金」頒獎典禮及得獎學生專訪。中大生物化學理學士學生蔡鹿怡。（林宇翔攝）

蔡鹿怡現於初創公司 Take2 Health擔任學生助理，期望將生物技術的研究成果商業化，轉化供大眾使用；她指，曾參與推出準確度高達97%的早期鼻咽癌篩查，其中透過抽取血液進行檢驗及分析，從而識別早期鼻咽癌患者，讓他們及早得到治療，提高存活率。

▲ 「創新科技獎學金」頒獎典禮及得獎學生專訪。城大獸醫學學士學生凌朗僖。（林宇翔攝）

另外，就讀城大獸醫學學士的得獎學生凌朗僖指，日前到農場實習期間，感受到極大臭味，故希望研發出「無臭味農場」。他表示，期望藉降低阿摩尼亞及其他有害氣體濃度，包括改善排氣系統、動物飼料、糞便處理，以減少臭味，為農夫及動物提供更佳的工作、生活環境。他更指，冀運用獎學金到內地及美國學習有關科技，如以乾濕分離法處理動物糞便，並進行研究，實踐目標。

「創新科技獎學金」由創新科技署、滙豐及香港青年協會合辦，合資格的理科、工科及醫護學科本科生可透過所屬大學的校長提名，再經過甄選委員會面試，每年選出25名得獎學生，得獎者最多獲頒15萬元獎學金，並可運用有關資助赴海外或內地交流及進修。

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記者：梁凱婷