【輸入外勞】建造業分包商指本地勞工年紀較大歡迎引入外勞　勞方憂長遠造成依賴

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政府宣布輸入外勞，其中建造業特別計劃配額為1.2萬人。發展局局長甯漢豪表示，據建造業議會今年2月預測，未來5年熟練、半熟練工人、技術員短缺將增至4萬人，但只會推出1.2萬個外勞名額，並只限合約批款達10億元以上的公營工程項目申請引入外勞，因為輸入勞工只是多管齊下的其中一環。

香港建造業分包商聯會主席陳劍光認為，近年業界的招聘會中，只有10多20人參與，較疫情前百多人大減。他指，建造業聘請勞工困難，而本地勞工大多年紀較大，從僱主角度當然希望聘請較為精壯的努工。他指，行業的人力資源統計中顯示，業界各工種未來數年會缺乏4至5萬人，相信輸入1萬多個外勞可以紓緩短缺，令工作效率增加，工期及招標價格亦有望減少。

他表示，目前釘板、紥鐵以及泥水等工種均出現勞工短缺情況，而飾版等工人缺人情況相對較為輕微。至於管理人員方面，管工的職系易有挖角情況，人員挖角後可以加薪2-3成，形容是不健康的現象。他預料，當建造業輸入外勞後，有1-2成會是管理人員，其餘則是前線的工人。

陳劍光亦指，業界普遍有共識，外勞的人工不會高於本地工人。如出現同工不同酬的情況，業界亦正考慮將差價用以培訓本地勞工。他指，輸入外勞並非「洪水猛獸」，認為業界應以理性態度看待聘請外勞安排。對於政府亦提出，申請人可於工地提供宿舍，或入住政府於指定地點安排的中央宿舍，亦彈性允許少數的輸入勞工在內地居住。陳劍光指，由於輸入外勞工程大多是較大規模的公營房屋項目，相信有足夠宿位應付需求。

建造業總工會理事長黃平表示，擔憂輸入外勞將打擊本地年輕人入行的意欲，政府進一步依賴外勞，日後會擴充輸入外勞計劃。他又指，工會曾對從業員作調查，發現有開工不足的情況，意味未必每個工種都有人手欠缺，政府應提供更準確的數字，說明甚麼工種欠缺多少人手，說服業界輸入外勞只是短期計劃，而非一直實行的長期措施。

建造業議會支持政府今日提出的建造業輸入勞工計劃 ，認為計劃將有助業界應對人力需求的挑戰，而設立以 1:2 的輸入及本地人手比例要求、要 求申請人提供不少於獲批輸入配額的 10%作為本地勞工額外培訓名額等。議會認為在計劃 精簡程序的同時，亦能保障本地工人的權益。

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記者：陳展棋