【中毒個案】一家三口接觸除害劑後噁心及嘔吐　一男一女兒童需要留醫

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衞生防護中心表示，接獲醫院管理局通報兩個中毒個案群組，分別涉及一氧化碳和除害劑中毒。當中有一家三口本周日在家中接觸除害劑後，昨日出現噁心和嘔吐，兩人需要留醫。

涉及的是30歲女子、16歲女童和14歲男童，女童和男童則於同日轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，他們現時情況穩定。初步調查顯示該家庭曾於家中使用除害劑，而有關除害劑購自外地，主要成分包括磷化鋁。

另一宗個案則涉及一氧化碳中毒，年齡介乎45至60歲的兩男一女，報稱於周日在一間村屋進行通渠工程期間，出現噁心、頭暈、乏力和失去知覺，其後被送往北區醫院，同日轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。兩名男子經治療後已出院，而該名女病人仍然留醫，現時情況穩定。初步調查顯示兩名男子於室內進行通渠工程期間曾使用燃料驅動的機器，而室內通風不足。衞生防護中心已將兩個個案群組轉交相關部門跟進。



中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。中心提醒市民應只於通風良好的環境適當使用燃料驅動的機器，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。



另外，磷化鋁於接觸水份或濕氣後會釋放磷化氫，吸入磷化氫有機會出現噁心、嘔吐、腹瀉、心律不正、低血壓和急性腎損傷等症狀。漁農自然護理署建議市民，只選擇已註冊並附有正確中英文標籤的除害劑。使用已註冊除害劑時，市民應遵照標籤上的使用方法和指示做足安全措施。市民使用除害劑後如有不適，應立即求醫。

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責任編輯：陳展棋