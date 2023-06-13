【航空招聘】中華航空香港聘客貨運5工種　有交通津貼年終花紅

▲ 中華航空香港分公司招聘5個工種。（資料圖片）

政府今午宣布輸入外勞計劃，當中航空業將有6,300個配額，涉及10個工種，包括地勤人員、機艙工作員、機坪服務員、客戶服務員、倉務處理員/貨站服務員、飛機維修技工/技術員、機械/升降台操作員、牽引車司機、飛機拖車司機，及維修員。本地航空業都表示支持，不過亦有航空公司繼續在本地展開招聘。

中華航空表示香港分公司有5個工種展開招聘，包括客運營業員、運務員、客服員、貨運文員、會計員，福利待遇包括交通津貼、醫療福利、優待機票、年終花紅等。

中華航空正進行本地招聘，主要涉及客運及貨運，以及會計職系。其中客運營業員負責市場推廣，以及與旅行社和客戶聯繫、處理旅客及旅行社票務訂位查詢等工作，入職要求為中學畢業或中學文憑5科2級（含中、英）或以上學歷；每周5天工作。

另外亦聘請客服員，負責中心接聽電話、解答查詢、開立機票及協助處理報表等。至於貨運職系亦缺人，將聘請貨運文員，工作包括貨運出入口文件及艙單作業，如處理貨物交收提貨單，班機艙位調配、電腦資料輸入及客戶服務等。

運務員則負責入境及離境作業、過境轉機櫃檯工作等；入境及離境作業、過境轉機櫃檯作業等；另外還招聘會計員，處理客運及貨運營收結報列帳、審核費用帳單及付款列帳、文書工作及人事行政事務。

華航表示，有興趣人士可於6月30日或之前，將中文或英文應徵函、個人履歷表及相片乙張，並註明應徵工作項目，郵寄至「香港英皇道979號太古坊德宏大廈27樓2701-2705室」，或電郵至 hkgakci@china-airlines.com ，寄送至該公司會計行政部 / 阮小姐收。（參閱詳情）

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責任編輯：吳雋妍