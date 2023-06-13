【盜取資料】40歲男涉駭「myTV Super」盜3.5萬用戶資料　無綫：不涉信用卡資料

▲ TVB串流平台「myTV Super」遭入侵盜資料。(資料圖片)

無綫電視的手機應用程式「myTV Super」疑被駭客入侵，逾3萬名客戶個人資料被盜。警方今日(13日)於沙田拘捕一名40歲男子，他涉嫌利用電腦軟件截取有關應用程式系統數據、並撰寫駭客程式盜取資料。無綫電視其後發聲明指，佔被盜資料涉及約0.3%的用戶，目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信交代案情指，警方今年5月接獲一間本地電視台報案，報稱今年5月初至5月中，其串流平台的手機應用程式被駭客入侵，盜取逾3萬多名客戶資料，包括姓名、電話號碼、電郵地址及身份證頭4位數字，但不包括信用卡資料。



網罪科經深入調查後，今日在沙田美田邨拘捕一名40歲男子，涉嫌利用電腦軟件截取有關電視台應用程式系統數據，並撰寫駭客程式盜取資料，涉嫌「刑事毀壞」罪，正被扣留調查。警方於行動中檢獲一部手提電腦、一部手提電話及部分電腦裝置，稍後將會對電腦進行鑑證，確實盜取的資料有否被流出及使用。

警方重申，根據 （《刑事罪行條例》第60條）刑事毀壞罪，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

無綫電視亦於今日發表聲明，表示對此次事件可能帶來的不便深感抱歉。就有關myTV Super數據安全事件，已於5月18日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊。及後迅速採取措施進行阻斷，並向警方和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。根據調查，未經授權存取的資料涉及大概3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼部分資料（首4位數字）、電郵地址和/或電話號碼，具體取決於用戶類別。信用卡資料並不牽涉其中。

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