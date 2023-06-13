【下令重審】商標案判詞涉沿用原告陳詞　上訴庭頒令發還另一法官重審

▲ 法官於判詞中沿用原告陳詞，上訴庭將案發還另一法官重審。資料圖片

高等法院法官陳嘉信於2021年裁定星洲藥業侵犯黃道益活絡油的商標，星洲藥業不服裁決提出上訴，指原審法官於判詞中逾98%的內容源自原告書面陳詞，認為原審法官未能行使獨立判斷。上訴庭上周五（9日）頒布判詞，裁定上訴得直，指法官需以獨立及謹慎的頭腦，具批判性地裁決各方爭議，並頒令案件由另1名法官重審。

上訴庭法官於判詞指，上訴一方提及原審法官陳嘉信所頒下的判詞中，有逾98%的內容源自原告書面陳詞中，僅餘的2%內容亦未有一句由原審法官親撰的完整句子。上訴一方認為，原審法官未能行使獨立判斷，要求上訴庭頒令案件重審。

上訴庭於判詞續指，問題越複雜，論點越激烈，法官的角色就越關鍵。上訴庭指法官需以獨立及謹慎的頭腦，具批判性地裁決各方爭議。 若法官僅沿用其中一方陳詞作判決，將會引起敗訴方的不滿，並認為法官捨難取易，放棄了其司法責任。

上訴庭於續指，對於本案涉及的沿用範圍及性質令人遺憾，故上訴庭在別無選擇下，只能裁定上訴人上訴得直，並頒令案件發還由另1名法官重審。

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記者：梁錦麟