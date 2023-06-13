【公民科】教師認為「習講話」教材不似《毛語錄》洗腦　惟不宜太快重提社會事件

▲ 有教師認為，新教材未似《毛語錄》般洗腦，但部分內容學生或難以消化。（資料圖片）

教育局最新推出以去年國家主席習近平七一講話為主題的公民科教學簡報，局方建議按照「習講話」節錄內容進行小組討論。有公民科教師認為，新教材有助學生認識本港最新民生政治形勢，未似文革時期的《毛語錄》，但部分討論問題涉及主觀「愛國者」標準，且現時亦不宜太快向學生重提社會事件，憂學生難以消化。

有不願具名、兼教中史科的公民科教師指，本港過往鮮有以國家領導人講話為題教材，但他認為新教材涵蓋政治、民生及青少年如何狀備自己等，內容豐富，有助學生認識到本港與內地關係緊密，形容政治宣傳味道不強烈，不似文革時期的「洗腦」意識形態。不過，他指簡報提到的「愛國者」標準較為主觀，現時距離2019年社會事件亦太近，「社會怨氣無可能即時無哂」，認為學生較難在短時間內消化。

簡報建議討論「愛國者」標準是否因近年發生社會動亂事件才提出，北角協同中學公民科主任黃中偉則指，簡報無提供建議答案，教師難判斷是否屬開放式提問，亦擔心令學生勾起回憶，導致討論失焦，故他計劃自行刪相關問題，集中討論愛國者標準已足夠。

另一條問到香港政制為何不是「三權分立」而是行政主導，黃指早前有官員及教育局培訓均已作出解釋，許多有經驗教師都會避談三權分立字眼，僅在學生主動提及時才作出糾正，「香港唔係行三權分立，唔需要用其他地方的制度去講本地制度。」他估計局方或擔心部分學生仍然認為香港推行三權分立。

此外，黃中偉指，即將升中六的首屆公民科學生早已學完習講話涉及的主題一，他認為可安排在中六級時當溫習，並指教材內容太長，相信教師可按需要及教學進度剪裁。

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記者：馮琪雅