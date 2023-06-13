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【馬會慈善】馬會推出社區排球計劃　請5,000有需要人士睇世界女排聯賽

社會 22:50 2023/06/13

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馬會董事楊紹信（右二）獲香港排球總會會長吳守基（左二）致送國家隊球員親筆簽名 的排球，以感謝馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持。（馬會圖片）

由香港排球總會主辦的FIVB世界女排聯賽香港今年載譽歸來，雲集8支世界級勁旅來港對壘，爭取決賽資格。

為慶祝這項國際體壇盛事重臨，香港賽馬會推出 「賽馬會社區排球計劃」，希望讓來自不同階層的市民， 欣賞賽事之餘享受排球。

開幕禮於今日（13日）在香港體育館舉行，旨在加深大眾對排球運動的認識及興趣，讓他們有機會參與這項世界級排球盛事。計劃旗下項目包括：

  • 於5月開始招募及培訓200多名義工協助是次賽事，如接待球隊、場地設置和推廣活動等。
  • 於6月10日舉辦了「中國女排全接觸」項目，邀請逾3,000位市民、學生和視障人士現場體驗中國女排的練習實況。大會更安排部分學生參加大師班，與國家隊球員互相切磋，並由她們親自傳授排球技巧。
  • 於6月13至18日聯賽舉行期間，透過「悅賞排球無邊界」項目，向5,000名基層市民、學生和殘疾人士派發免費門票，讓他們入場觀戰，為球隊打氣。同時，視障人士可以透過專業口述影像評述員在場評述和網上直播，感受賽事氣氛及戰況。
  • 香港體育館露天廣場亦會設置「國際『八式』運動攤位」，八個攤位均以體育和參賽國家為主題，並由學生負責營運，藉以推廣普及運動及多元文化，以及增 加他們對運動產業的了解。
  • 為延續是次排球熱潮，以及宣揚傷健共融，計劃將於 8 月啟動「『共融』樂玩坐式排球體驗」活動，與本地學校和香港傷殘人奧委會暨傷殘人士體育協會合作，推廣坐式排球運動。

馬會董事楊紹信在開幕禮期間，獲香港排球總會會長吳守基致送國家隊球員親筆簽名的排球，以感謝馬會對「賽馬會社區排球計劃」的支持。

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記者：陳梓蔚

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