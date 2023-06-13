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【輸入外勞】小巴商會擬北上辦司機招聘會　機管局將協調業界向政府遞交申請

社會 22:56 2023/06/13

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運輸業即將輸入外勞。（黃建輝攝）

機場和專綫小巴司機均會輸入外勞，香港航空公司服務營運商協會表示，政府針對輸入機場勞工，有助加快經濟復甦；香港的士小巴商總會更表示，有意北上辦招聘會，為業界統一招聘所需人手。

政府為機場引入外勞，涉及10個機場職位，料填補最多6,300個職缺，包括地勤人員、機坪服務員、機艙工作員、飛機維修技工等。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀指，業界持續在本地招聘，仍難以填補人手需求，政府針對輸入機場勞工，有助加快經濟復甦。

她又希望，資方向機管局繳交每月400元交通補助費後，能減輕本地前綫員工的交通費，長遠吸引更多市民到機場工作。

機管局回應查詢指，機管局歡迎政府推出的外勞計劃，將與政府及航空業界緊密合作，按計劃的要求協調業界僱主向政府遞交申請，以及按需要統籌輸入勞工的跨境交通安排。

除了機場員工，小巴業界亦可引入900名外勞。香港的士小巴商總會理事長周國強指出，部分車隊較大的營辦商已表明有意引入外勞，商會正研究作代表北上舉辦招聘會，統一招聘小巴司機。

周國強對吸引內地司機來港工作有信心，「其實我們都做過研究，內地職業車司機月薪約1.1萬元，如果我們用1.5萬元請人，包住宿，相信都有吸引力。」周國強指，業界計劃從樓價較低的地區租用單位作勞工宿舍，盡量安排5名以上司機共居一個單位。

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