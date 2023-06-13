【人事變動】浸大中醫藥學院院長呂愛平獲委任副校長　8月生效

▲ 浸大中醫藥學院院長及講座教授、黃英豪博士中醫藥教授呂愛平獲委任為浸大副校長（研究及拓展），任期8月生效。（浸大提供圖片）

香港浸會大學前副校長（研究及拓展）郭毅可去年底過檔浸大，浸大校董會今日（13日）通過浸大副校長（研究及拓展）任命，由現任浸大中醫藥學院院長及講座教授、黃英豪博士中醫藥教授呂愛平接替出任，由2023年8月1日生效。

目前浸大副校長（研究及拓展）一職由暫任常務副校長黃偉國署理。浸大在去年11月成立遴選委員會，由校董會暨諮議會主席陳鎮仁擔任主席。遴選委員會今舉行2場論壇，安排呂愛平與大學社群會面，並將論壇收集所得意見提交校董會，向校董會推薦委任呂愛平，校董會討論後通過遴選委員會就委任呂愛平為副校長（研究及拓展）的建議。

浸大指，呂愛平是適配子轉化醫學及藥物研發領域的世界頂尖科學家，專研中醫藥學與系統醫學，特別是類風濕性關節炎的創新分類與新藥研發。他於1983年在江西中醫藥大學取得中醫藥學士學位，並分別於1987和1997年在中國中醫研究院（現為中國中醫科學院）取得病理學中西醫結合碩士及博士學位。浸大指，呂愛平自2012年出任浸大中醫藥學院院長以來，學院提供完備的教學課程及卓越的專業服務、研究成果豐碩，成就斐然；呂愛平加入浸大前，為中國中醫科學院中醫臨床基礎醫學研究所常務副所長（法人代表）。

呂愛平曾發表600多篇論文，取得60多項專利，其「谷歌學術」引用次數接近24,000次，最新「谷歌學者H指數」為76 。

浸大指，呂愛平將領導大學的整體研究策略、研究撥款策略、研究基礎設施和研究生教育的發展，亦會協助大學推動多學科和跨學科研究，並領導研究團隊爭取參與校外的大型研究項目。浸大校長衞炳江歡迎呂愛平的任命，指他必定能帶領浸大於跨學科研究再創高峰。

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責任編輯：馮琪雅