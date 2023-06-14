【抽水王】林作認為自己是「四不像」　稱是時候華麗轉身：金子總會發亮

林作因抽水荷里活廣場謀殺案被保險公司怒炒，他於（6月5日）在律師陪同下，於母親半山家中召開記者會，他認為所指的「抽水」為黑色幽默，並不受大眾認同，林作堅決不會為自己的言論道歉。

不過，他指若死者家屬因此而心情受到影響，他願意道歉。

記者會過後，林作和媽媽王莉妮（Lily）接受傳媒訪問，二人為抽水事件鞠躬道歉。

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林作吐心聲

在昨日（6月13日），林作在Facebook發帖文，提到自己最真實的感受。他認為自己是「四不像」：

多年來我都是個四不像。 不是律師。不是老師。不是藝人。不是保險佬。 我有人認識是因為2015年去了選區議會，同期有個港姐冠軍疑似女友。 之後傳媒大肆報導，由於背景優良，人愛出位，不斷存在於鎂光燈下。 但我一直不以為然，認為自己是今年畸形媒體文化下的副產品，不用太在乎。 我放眼全港，真的看不到有誰是類似我的情況。很多人說我是網紅，但實際上我在網上並沒有很多人會給like，不靠網絡內容直接銷售，也沒有任何經營。

他續指，自己集容易被妒忌的元素於一身，又指自己的言論有很大社會影響力：

經過我的深切檢討，是即使到了TVB因為我說港姐9成是豬趴而要控告我時，我都沒有意識到喜歡與否，我的言論就是有很大的社會影響力。所以TVB都不能任由我的言論發佈而不採取行動。如果是一般網民，它根本不需要理會。 在那一次後，其實我就應該給自己一個身份認同 - 我就是公眾人物，無論是多麼奇怪的一個公眾人物。

▲ 林作（Facebook圖片）

林作：我是公眾人物

林作指自己把自己擺得很低，「但實際上我三年來能夠做到80人團隊，生意這麼好，就是因為我不是普通人。我是公眾人物。」

他稱不會埋怨前東家，皆因明白大公司不會為任何人破例。他認為公司沒有「請明星來公司活動」的配套，變相難以長遠合作。

他強調：「用我的人，必須懂得如何用我，而不是當我普通人去用。」

▲ 林作因藉鑽石山斬人案抽水而被前公司解僱。（陳慧安攝）

林作：我要開始慎言了

林作表示自己接受自己是公眾人物後，就要開始慎言，並為社交媒體上的「抽水」形象道歉：

現實中的我，認識我的人全部知道（包括我前公司高層），根本不是如此的。但多年來我堅持以人設面目網上見人，是我的商業盤算，也是某程度和很多筆名、匿名的網紅、作家一樣，一種和自己現實生活的隔離。 但這是不能持久的，必須在適當時機華麗轉身。 現在，這個契機到了。 我看到很多成功的例子，例如歌后 Lady Gaga, 波叔演員 Sacha Baron Cohen，小羅勃唐尼等。我不擔心。 因為是金子，總會發亮的。

網民：放過大家吧

林作發帖文後，網民似乎也對他的一番話不賣帳，留言道：「放過大家吧」、「你話自己冇錯做乜道歉」、「其實唔係因為你係公眾人物，係因為你形象差，試下句嘢係陳豪講，應該會轉化為陳豪為正義發聲，寸爆殺人兇手」。

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