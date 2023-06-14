【惡作劇】滑梯被人潑鹽酸兩童慘遭灼傷　媽媽怒斥：不懂為何做這種事

利用惡作劇以弄傷小朋友為樂，行為令人髮指。美國麻省近日有一群人潛入游泳池偷走鹽酸後，竟灑在附近3個兒童遊樂場的滑梯上，導致至少兩名兒童被灼傷。家長痛斥「不明白為甚麼會有人做這種事」。

據CNN報道，麻省城鎮朗梅多（Longmeadow）消防局在周一（12日）發出新聞稿指，有兩名兒童在當地公園遊樂場接觸到泳池化學物後，遭受灼傷。受害小孩的媽媽Ashley Thielen表示，當日帶著2歲女兒和1歲兒子到公園玩耍，她注意到滑梯底部有一灘水，但當時沒有多想，以為只雨水。

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然而，女兒瀡滑梯後，突然開始大哭，並大叫「媽媽，好痛」，她才發現事情不對勁，而且還聞到強烈的化學物質氣味。Ashley見女兒腿部灼傷，隨即將孩子帶回家，並在浴缸用冷水洗淨患處，繼而報警將女兒送院。

我不懂為甚麼會有人做出這種事！

▲ 女童腿部被灼傷，傷口紅腫起水泡。（facebook圖片）

警方其後在公園附近的樹林發現被丟棄的空化學瓶，雖然警方和消防部門調查徹底，但由於公園沒有閉路電視，暫未捉拿到疑犯。

當地官員指，他們確定鹽酸是來自一座游泳池大樓的泵房，這些鹽酸通常是用來調查游泳池的pH值及清潔地板，不過如果直接接觸眼睛或皮膚，可能會導致嚴重的化學灼傷，甚至導致失明。

調查人員又指，疑犯們付出相當大的努力才將鹽酸弄到手，因為他們要翻越泳池的兩道圍欄，並揭開通風井的蓋子等，手臂上可能也會沾到鹽酸產生化學燒傷，或衣服會因而褪色，他們正利用這些資料來追蹤及確認涉案者。

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責任編輯︰王明芳