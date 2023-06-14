【運動員離世】美國奧運金牌女飛人驗屍證懷8個月身孕　死於分娩併發症

▲ 美國奧運金牌女飛人驗屍證懷8個月身孕，死於分娩併發症。

月前驚傳離世的奧運金牌女飛人、美國田徑女將Tori Bowie，近日驗屍報告曝光，證實其死因為「分娩併發症」，去世時已懷有8個月身孕，正處於「分娩」狀態。

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綜合外國媒體報道，2016年巴西里約奧運上取得3面獎牌的Tori Bowie，在5月3日被發現在佛羅里達州住家中離世，陳屍床上，終年32歲。近日，Bowie驗屍報告曝光，内容指出，她在去世時懷有8個月身孕，且正在分娩，最終死於呼吸窘迫及子癇(痙攣)，屬於「分娩併發症」中的一種。而驗屍官辦公室表示，目前尚未清楚Bowie家人和朋友是否知道她懷孕一事。

黑人女性常見

長期關注黑人權益的媒體《BTE》在Bowie驗屍報告曝光後，在Twitter發文表示，黑人女性死於妊娠相關併發症的比例非常高。原因包括慢性壓力、醫療偏見等，從而讓她們面臨更高的孕產婦死亡風險。

Tori Bowie在2016年里約奧運中，接連拿下4x100接力金牌、200米銅牌和100米銀牌3項獎牌。她其後又在2017年倫敦世錦賽上，以10.85秒的成績取得100米賽跑金牌。而她最後一次亮相世界級賽事，是在2019年的卡塔爾多哈世界田徑錦標賽上，當時她改為挑戰跳遠項目，並取得第4名。

妊娠併發症可致命

根據衛生署資料，妊娠併發症中還包括同樣致命的「妊娠毒血症」。妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期，或剛生產後。若孕婦本身有糖尿病、高血壓、高齡、肥胖、懷有雙胞胎或多胎、近親有妊娠毒血症的懷孕病史等高危因素，患上妊娠毒血症的機會較高。

而「妊娠毒血症」除令孕婦有嚴重水腫、血壓上升、出現蛋白尿的情況，其他病徵還包括嚴重頭痛、視力模糊、上腹疼痛、嘔吐等，必須緊急就醫，否則就有機會引發子癇，或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

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責任編輯：羅嘉欣