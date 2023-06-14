【母乳功效】港媽3歲兒子跌倒流血　拒阿嫂公廁泵人奶供洗傷口︰接受唔到

▲ 港媽的3歲兒子跌倒流血 ，阿嫂在公廁泵人奶供洗傷口。

有媽媽會選擇餵哺母乳，給孩子最好的營養。有港媽在社交媒體投稿指，其3歲兒子在公園跌倒流血，阿嫂即去公廁泵人奶，讓他洗傷口。港媽對此難以接受，並稱阿嫂為狂熱人奶主義者，視母乳為神仙水。

該名港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，直指「我得罪咗我阿嫂」。事源早前她帶3歲兒子與阿哥一家去公園玩，而兒子踩滑板車跌倒，膝蓋「磨到爆晒缸」。她去買消毒藥水和膠布回來，想幫兒子處理傷口，怎料阿嫂有所行動︰

阿嫂攞住個水樽喺附近公廁衝出嚟，嗰刻我已心知不妙……嫂︰『攞去幫你個仔洗咗傷口先啦』。

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深信人奶是神仙水

而樽入面是「新鮮人奶」。她透露阿嫂是一位狂熱的人奶主義者，她的兒子4歲仍餵哺母乳，自嘲為「人奶叛徒」的港媽雖感覺怪怪，但仍表示尊重，也欣賞她「4年嚟不辭勞苦埋身餵母乳嘅堅持」。每逢大家有何水土不服、蚊叮蟲咬，甚至暗瘡皺紋，她也慷慨捐出母乳，「幫大家驅邪治病、養顏保健」。

不過，用人奶洗傷口，還要在公廁出產，港媽坦言「我真係接受唔到」。事後，阿哥向她表示阿嫂為此不開心，更指外國很多人用人奶搽傷口，人奶是神仙水，不解香港為何如此落後，而且對母乳媽媽不尊重。

港媽提及兒子有過動症行為，之前確診新冠肺炎等，阿嫂認為「唔多唔少都係受奶粉嘅添加成份影響」。她覺得人奶媽與奶粉媽對自己孩子的愛無分高低，希望人奶媽也懂得體諒她們，尤其在小朋友生病受傷時不要說「因為冇食人奶」這些傷害的說話。她寫道︰

明白人奶是個好東西，但腦袋亦然。

網民︰不應強迫別人接受

不少網民留言表示很難接受用別人的母乳來消毒傷口，也不應該強迫別人接受。有網民表示，「有啲人奶膠，指責餵奶粉嘅媽媽，其實都好唔尊重」、「自己人奶洗人哋個傷口就真係搞笑啲」、「有冇諗過人哋想唔想要先」。

另一方面，有媽媽認為母乳確實有功效，「之前乳頭損咗用人奶令傷口快好啲」、「BB出疹用人奶薄薄擦一層都好有效果」、「真係對傷口癒合係好好」。點擊睇更多網民留言︰

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳