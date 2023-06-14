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【輸入外勞】黃偉綸：外勞司機需在港考牌、訓練及職前培訓　當符合要求才可載客

社會 11:05 2023/06/14

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財政司副司長黃偉綸今（14日）於電台節目指，理解市民對輸入司機存在安全憂慮。（資料圖片）

政府昨（13日）公布輸入勞工安排，為建造業及運輸業輸入共2萬名外勞，其中建造業佔1.2萬個；運輸業則佔8000個。財政司副司長黃偉綸今（14日）於電台節目指，理解市民對輸入司機存在安全憂慮，但強調外勞司機需在本港考取牌照、接受訓練及職前培訓，需符合一定要求，才會提供載客服務。

就市民對輸入司機存在安全憂慮，黃偉綸表示理解，並強調外勞司機需在本港考取小巴或巴士牌照，並需接受10多個小時訓練及職前培訓，當符合要求才可提供載客服務。

黃偉綸亦表示，除建造業的輸入外勞會獲安排入住元朗潭尾或地盤附近的宿舍外，預料8至9成在機場上班的外勞，會返回內地居住；而外勞小巴及巴士司機方面，他預料較多人會選擇在港居住，除非個別司機駕駛的路線靠近北區口岸地方。

計劃容許外勞即日往返香港及內地，黃偉綸指，是為提供彈性安排，相信有助減少本港的社區壓力；他又強調政府仍堅持以本地勞工優先，輸入外勞只為補助，並非永久性措施。

另外，政府亦宣布優化現有補充勞工計劃，容許26個非技術或低技術工種輸入外勞，為期2年。出席同一節目的勞工及褔利局局長孫玉菡指，僱主可提出有關申請，惟不一定獲批；並仍需按程序，包括為期4星期的本地招聘，以證明未能招請足夠人手。計劃以2年為期，他指是為取得平衡，並強調會分批處理申請，以尊重勞顧會的角色。

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記者：梁凱婷

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