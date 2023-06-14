【火辣小三】國企高層小三還原「拖手」真相　董思槿反問：有甚麼大不了？

▲ 事件真相水落石出？

中國石油寰球工程項目管理（北京）有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，日前帶小三在四川成都出差，被一名攝影師街拍意外揭露出軌鐵證，攝影師坦言：「正大光明地站在他們面前追著拍，他們並沒有拒絕。」事件不斷發酵，男主角被炒、女主角被「起底」。

二人拖手一事出現一個新說法，事關網上流傳董思槿的澄清公關文，當中提到：「同事一起拍個段子有甚麼大不了的，封建社會嗎？」，並澄清自己並非小三。

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還原「拖手」真相

胡繼勇、董思槿被拍下在街頭拖手一幕，董思槿被冠上「小三」之名也在所難免，網上澄清公關文中就有為事件作「還原」。

文中提到由胡繼勇帶隊到成都出差，共三女兩男，董思槿也提出自己是主動的一方：

有位攝影師提出我的衣品很棒，裙子很靚麗，想讓我幫走秀一段，他錄個視頻，本人生性活潑開朗，欣然答允，因為胡書記屬於搞技術出身，平時特別不苟言笑，一本正經的老學究氣質， 那天我有意挑逗他，就問攝影師我和我們領導一起走秀行不行，衣服搭不搭？

胡繼勇起初曾經拒絕拍片邀請：

我和兩個女同事那天也的確有點人來瘋，大家非要拉著他一起拍一段，後來胡書記被我們纏不過就拍了。 這都甚麼年代了呀？同事一起拍個段子有甚麼大不了的，封建社會嗎？用不用我去裹小腳？

解釋二人真實關係

董思槿指自己與胡繼勇是同事關係，並詳細地說明：

他的愛人對我們晚輩才叫熱情，和自己媽媽差不多的感覺，特別特別親切。 那天我們三個女同事，年齡相仿，大家都是一個心思，在公司的大家庭裡，胡書記真的就像父親一樣的存在，雖然不苟言笑，但隨時為我們員工遮風擋雨，胡阿姨的角色當然更像自己的母親一樣了，對我們照顧有佳，關懷備至。 所以女兒和父親，就算牽手拍個段子，怎麼就捅了很多人的肺管子了呢？

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