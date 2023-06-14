【舞台劇大師】詹瑞文喪妻後露面與蔣怡開Live　詹Sir用感恩去緩解悲傷

▲ 詹瑞文與蔣怡開Live談及亡妻。

詹瑞文（現名：詹昊宸）的第二任妻子兼經理人Amenda於今年4月病逝，他近月都未有公開露面或更新社交平台。

直至前日（12日），詹瑞文發帖文宣布與徒弟兼好友蔣怡（CoCo）於昨天開Live傾談心事，並為他喪妻後首度露面。

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詹瑞文與蔣怡開Live

詹瑞文於YouTube Channel開Live，並以「詹sir 搞乜鬼!?入嚟傾下計《詹sir Coffee Chat》同你講「故」談「心」」為題。

詹瑞文於FB亦有同步開Live，並寫道：

詹sir 搞乜鬼!?入嚟傾下計

《詹sir Coffee Chat》同你講「故」談「心」

注意！注意！詹Sir聽日神出沒！聽日星期二突然開Live！

近期少在香港搞Show，多在中、港、台三邊拿起教鞭，

培育新人的詹Sir詹昊宸（瑞文）聽日將約埋學生徒弟仔兼好友CoCo 蔣怡，

喺香港開下Live，傾下人生10年故事、心事同近況。

時間：下午3:45-5:00 Live Chat 開始

想知詹Sir嘅秘聞、趣事同近來搞乜鬼？

聽日 6月13日 下晝3:45 約定你一齊蜜密傾。

YouTube: https://www.youtube.com/@PIPGroupHK

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#jimsir #詹瑞文 #詹昊宸

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▲ （影片截圖）

亡妻是靈魂伴侶

詹瑞文與Amenda認識了二十年，二人一起生活了十年，對他來說，亡妻就是其靈魂伴侶。

他說：「十數年來我們每天無時無刻一起成長，她就是我的一半。當她於去年年尾佢發現患上癌症時，我很震驚。這是我完全沒有想過的事情，不過在最後四個月的日子裏，我體驗到人生很寶貴的課題，一個是希望，另一個是愛。」

他又謂：「人生要有希望，如果只要結果，人生會很痛苦。愛則是一生都要學習的，在那四個月裏，我們每一天都體驗和經歷，愛不止是我們兩個，還有朋友間的愛。由佢生病，再陪她走到最後，我的人生有很大轉變，知道之後做的事很不同，因為生命不是只留於軀體上。」

用感恩去緩解悲傷

這四個月裏，詹瑞文學習用愛去愛自己，以及他所認識的朋友和親人，「基本上我是用感恩去緩解悲傷。感恩我人生裏能認識到她，而且一起生活的十年，每一天都過得那麼濃烈。」

談到與Amenda陰陽相隔，詹瑞文有感而發：「有一瞬間覺得為何我們在一起的時間那麼短？可不可以更長呢？」

其後他再說：「回想一下，並非要捉緊不放手，而是好好珍惜與她擁有的一切便足夠。跟她在一起以後，我是很珍惜兩個人的每個時刻，不論去哪裏、如何生活，都是我很享受的。」

他談到二人的相處，「在一起的時候，我們的生命頻率很接近。很多人很難明白，如何可以既是工作夥伴又是伴侶。因為我們的話題實在太多，心靈上好親近。他在我生命的影響，比我預期還要大，生命可以接觸到一個這麼美麗的靈魂是我的幸運，是上天賜給我。」

他早前為Amenda舉辦了一個分享會，「我聯絡了認識她二、三十年的朋友，大家一起分享對她的看法，提醒大家如何好好活在當下。我也要學習別太依戀，因為人生仍然有很多可能性。」

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離婚與再婚

詹瑞文於1993年與第一任妻子甄詠蓓結婚，二人於2013年離婚。第二任妻子Amenda一直被外界稱為「第三者」，他謂：「離婚是我人生的一個轉變，我是必然面對，否則就是逃避。」

他很理解外界的看法，「人總愛看負面的事，但這方面我一向很清晰。這現象是我控制範圍外，惟有自己製造好的現象，所以我要好好過我的生活。」

他續說：「我無法對外解釋清楚，我只珍惜人生選擇，因為人生是由很多選擇而成，如果我選擇悲傷，我的人生就會很悲傷；如果我選擇快樂積極，就會朝着這個方向。」

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