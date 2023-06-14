【生命鬥士】移民港媽患4期乳腺癌擴散全身　眾籌獲20萬加元善款家人公開感謝信

▲ Kelly一家獲不少善心人支持度難關，眾籌至今已錄逾20萬加元善款。

移民加拿大的港媽Kelly及丈夫陳嘉浩經過多年努力，去年成功誕下兒子Casper，但不幸地Kelly就在今年3月確診4期乳腺癌，癌細胞已擴散至身體多個器官，腫瘤更壓迫著腦幹。惟Kelly沒有放棄生存希望，表示很想為丈夫及兒子活下去。為照顧妻兒，丈夫嘉浩不得不辭職，加拿大萬錦市議員Ritch Lau上個月就為他們在網上平台發起眾籌，至今已籌得逾20萬加元（約117萬港元）。

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多倫多萬錦市議員Ritch Lau在5月11日於網站GoFundMe發起籌款，為港人夫婦Kelly及陳嘉浩籌募應急費用，原定目標為10萬加元，而至今善款數字已超越20萬加元。嘉浩的姐姐Percy近日再在網站上發布感謝信：

我信人間有情，有人告訴我這個世代人與人之間十分冷漠，個個只顧自己；但你們證明愛仍然濃厚，仍然存在。 作為家姐，自籌款活動開始以來得到的巨大支持讓我感到震撼。我不敢相信有多少人願意支持我的細細佬及其家人。特別是我看到很多人留言鼓勵Kelly、Ka Ho 和Casper。真心被你們的愛溶化，我很感動。 在這段日子，我整家人感到生命好像翻轉了，每天都活在不確定的生活中。令我感到人很渺小，而神亦在我們的生命彰顯大能。 而然，感謝你們在經濟上支持這個家庭，是你們讓Kelly和Ka Ho能暫時渡過難關，讓嘉浩可以專心照顧老婆和兒子。 漫漫長路我們不怕，那怕路難行，仍可行，我們繼續行。 是你們這班天使使他們感到安慰和有愛。請繼續支持他們，也懇請你們繼續為他們禱告。

不少網民除了踴躍捐款外，也紛紛留言鼓勵Kelly一家：「加油！堅強地挺過去」、「Get well soon」、「加油加油！為你祈禱，為屋企人繼續奮鬥！香港人撐住你！」

現年38歲的Kelly今年3月，因持續嘔吐和頭痛緊急入院，經過醫生初步診斷後發現腦內有一個惡性腫瘤，且不斷流血並壓迫著腦幹，最終診斷為原發性乳腺癌，癌細胞轉移到她的大腦，並擴散至骨骼、淋巴結、肺和肝臟。

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Kelly隨後接受了手術，出現了噁心、嘔吐和頭暈等症狀，更在頭部留下了11厘米的疤痕，影響身體部分活動能力。而丈夫嘉浩不得不辭掉工作，照顧臥病在床的Kelly，以及仍在褓襁中的兒子Casper。

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責任編輯︰羅嘉欣