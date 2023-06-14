【繁忙學生】港鐵車廂忙碌的學生 男童大腿當桌面被媽媽喝斥做功課

在港鐵車廂內，坐我對面的男孩子把大腿當作桌面，把書放大腿上，然後在上面做作業，在他身旁的媽媽則一臉嚴肅，不時糾正他的錯誤，或要求他把字體寫得端正些。

在另一排座位上，一名母親把手上拿着的漢堡包餵了女兒一口，然後把包收起放進袋裏，待女兒吃完口中的麵包，她再從袋裏把包拿出來，再餵女兒一口，然後又再收起。

她偷偷在車廂裏餵女兒吃完一口又一口麵包，並吩咐女兒︰「快吞，快到補習社了。」

在香港，孩子無論是讀傳統學校又或是名校，他們每天放學後都需要應付大量功課，還要趕去上各式各樣的補習班和興趣班，所以才會出現趁乘車時間來做功課，又或在趕去上補習班前，在車廂裏偷吃東西的孩子們。

不少孩子不單平時天天放學後要去參加課外學習，星期六更是整天都要去上課，以致孩子們的學習壓力和精神壓力都很大，衍生出不少問題。那些連在車廂內可以輕鬆一會，連到快餐店吃一個簡便下午茶的機會也沒有的孩子，就更加危險了。

為人父母，要顧及孩子的學習之餘，也要顧及孩子的精神與身心健康才算及格。

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原文刊於《晴報》，原題為在車廂裏趕功課的孩子