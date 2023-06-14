【樂建居】何永賢指發展商用自己品牌押注　不擔心出現「將貨就價」的情況

▲ 何永賢指發展商用自己品牌押注 不擔心出現「將貨就價」的情況

政府推出私人參建資助房屋先導計劃「樂建居」，房屋局局長何永賢表示，計劃其中一個模式是希望私人發展商提供手上的私人土地，用作興建居屋。根據公開資料，私人發展商現時有約1千公頃農地，當局計劃以三分一補地價為誘因，希望激活這些農地和未發展的住宅用地。

何永賢今日（14日）於電台節目表示，由於補地價有優惠，因此單位售價亦要訂在市價的六五折。她表示，六五折比起最近一期居屋的六二折為高，是希望私人發展商利用高出的3%差價，在單內的廚櫃，洗手間等發揮出創意和多點設計。

何永賢續稱，「樂建居」對準居屋買家，「2022居屋」超額認購27倍，不擔心巿民的購買力，又指因應巿民較歡迎大單位，因此規定「樂建居」7成單位大於375呎，封底不可小於280呎，而房間安排、設計、配套設備均交由發展商自行安排，不作硬性規定。她強調巿民多要求基本樸素，不須太多花巧，適合小康之家；至於社福設施安排，何永賢指須跟從公營房屋安排。

而在定價方面，她表示發展商在出售樓花時，要將估價交房屋局批准，並須在1個月內一次過推售，發展商不能囤積。至於會否出現將貨就價因而出現犧牲質素問題，何永賢認為，發展商作出這樣大的投資，不會犧牲質素到「賣唔出樓」，看不到有發展商會這樣做生意，「每個人都希望貨如輪轉」，不相信發展商會跌入這樣的狀態，且發展商用自己的品牌押注，相信不會出現有關情況。

她又指，「樂建居」會要求發展商聘請獨立檢查人士進行樓宇的最後驗收工作，並向當局提交報告。發展商遇到項目質素問題要即時處理。若項目在最後階段才發現大問題，發展商將面對好大壓力，而政府不會批出滿意紙，相信質素會得到保障。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽