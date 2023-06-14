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【醫療疏忽】八旬婦擔架摔落地面重創頭部　留醫2月不治揭救護一個疏忽釀禍

健康 11:36 2023/06/14

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八旬婦擔架摔落地面，重創頭部致腦出血，留醫近2個月不治。（iStock圖片，非當事人）

日本廣島縣發生一宗醫療疏忽，一名患有慢性心臟衰竭的八旬女患者4月轉院治療，但急救人員將其抬上擔架後，疑因未繫好安全帶，導致她從擔架上摔落地面，頭部嚴重受傷，留醫近2個月後離世，警方正進一步調查死因，以確認是否與摔落事故有關。

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【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

綜合當地傳媒報道，事發於今年4月19日，該名患慢性心臟衰竭的80多歲女患者，由廣島縣三次市一間醫院至另一間醫院接受治療，由3名急救隊人員抬上擔架，但他們未固定好患者的安全帶，導致她從約70厘米的高處摔落地面。

該名患者頭部、肩部受傷，送院檢查後，被診斷為急性硬膜下血腫，留醫治理近2個月，延至6月7日不治離世。

事故發生後，消防部門修訂了安全管理手冊部分內容。備北地區消防協會的首席消防員谷川真澄，表示會致力改善安全管理，以恢復民眾的信任，並阻止同類事件再次發生。

當地警方正在以業務上過失傷害嫌疑，調查墜落事件與死因的關係，並進一步確認死者的死因。

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責任編輯：羅嘉欣

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