【普及體育】康文署8.6辦全民運動日　免費開放多項康體設施供市民使用

▲ 康文署將於8月6日舉行「全民運動日2023」。（康文署圖片）

為在社區持續推廣「普及體育」，康文署將於8月6日舉行「全民運動日2023」，免費開放轄下大部分康體設施供市民使用，及在各區的指定體育館舉辦康體活動；市民亦可於當日在網上收看直播運動示範。



本年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，康文署將舉辦多項體適能運動示範及同樂活動予巿民參與，鼓勵市民透過恆常參與體能活動以鍛鍊體魄，舒展身心。當日下午2時至6時，18區指定體育館將舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、體育活動（包括親子、兒童、青少年等種類），以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範及同樂活動；活動券於7月24日上午8時半起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發；而市民亦可於下午2時起，可在家中透過網上平台收看直播運動示範及進行體能運動。



同時，當日康文署轄下多項康樂設施亦會開放予市民免費使用，培養恆常做運動的良好習慣。市民可於7月31日上午7時起，在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）；及於網上預訂系統，以先到先得方式預訂康樂設施（屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務）。其中，每人只限預訂1節免費設施（不論設施類別）。

開放予市民免費使用的康體設施如下：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

註：公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前，在泳池入口處排隊輪候；名額先到先得，額滿即止。

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責任編輯：梁凱婷