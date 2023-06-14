【公園意外】4童劇烈搖晃公園吊橋　10歲仔跌倒慘遭夾斷小腿

▲ 台灣一名10歲男童在公園玩搖晃吊橋時，跌倒遭夾斷腳致小腿骨折。

家長要時刻好好看管小朋友，本月初台灣有名10歲男童在公園玩「搖搖吊橋」，爸爸上廁所回來後，發現兒子跌倒被設施夾腳，小腿骨折，需打石膏，估計至少休養2個月，事後男童爸爸在網上發帖斥責公園沒有告示，而園方亦就此發聲明。

男童去公園玩小腿骨折

綜合台媒報道，台灣雲林斗六有親子公園於本月2日發生一宗意外，有一處以松鼠為主題的公園區，有不同的遊樂設施，包括不同高度的木椿和搖搖吊橋。一名吳姓爸爸帶10歲兒子去玩，兒子跟其他3位小朋友一同玩搖搖吊橋，在玩耍過程中，兒子「叉錯腳」跌入洞，被遊樂設施夾腳受傷。

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當時男童爸爸去廁所，回來發現兒子腳部被夾斷，緊急送院。爸爸在facebook群組「爆廢公社」公開事件及發放數張照片，其中一張照片見男童躺在病床上，左腳打了石膏，而另一張X-ray照片清楚見到小腿骨斷了，據悉該男童至少養傷2個月。爸爸在帖文斥責園方︰

金瓜鼠樂園裡的危險遊具夾斷小朋友的腳，會搖晃的橋，中間兩側的洞，腳掉進去就夾斷，現場此遊具沒有任何告示。

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男童爸爸亦提及，斗六市有關人員指出這是小朋友危險動作所致，而申請賠償是權利。男童父親卻質疑有否投保公共意外責任險。

事後男童爸爸受訪承認其實沒有看到事發經過，直指幾個小朋友的確將搖搖橋晃得比較劇烈，晃到一半兒子腳就掉下去，橋又剛好晃過來撞上去。

園方發聲明回應

針對指控，斗六市公所昨日（13）發出聲明，包括提及該裝置適用年齡為6至12歲，受傷的小朋友符合使用年齡。惟使用說明中「請勿在踏階形式裝置上面做危險動作」，該名孩童之使用已非一般大眾所認之正常使用，且現場並無家長在旁指導。此外，各項設施之使用，現場皆設有使用說明告示牌，家長的說法並不是事實；本場已投保公共意外責任險等。

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責任編輯︰王明芳